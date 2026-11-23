Bilecik’te zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı, 4 yaralı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olay, Gölpazarı-Vezirhan karayolu Kurşunlu köyü yol ayrımında gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, bölgede meydana gelen çarpışmada 3 otomobil birbiriyle çarpıştı ve araçlarda bulunan 4 kişi çeşitli yaralanmalarla olay yerinde kaldı. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden ihbar doğrultusunda bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acil servis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araç hasarı ve soruşturma:

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve jandarma ekiplerinin yaptığı ön incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÖLPAZARI’NDA 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI