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Biletinden fidan: hızlı tren yolculuklarıyla 12 milyondan fazla fidan dikilecek

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 11 Kasım 2025'te başlayan kampanya kapsamında hızlı tren yolcuları adına 12 milyondan fazla fidan dikileceğini duyurdu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:28

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Merve Çelik

Biletinden fidan: hızlı tren yolculuklarıyla 12 milyondan fazla fidan dikilecek

Biletinden fidan: hızlı tren yolculuklarıyla 12 milyondan fazla fidan dikilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürütülen 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' kapsamında hızlı tren yolcuları adına 12 milyondan fazla fidanın toprakla buluşacağını bildirdi. Kampanya 11 Kasım 2025'te başlatıldı ve bir yıllık uygulamanın ardından 11 Kasım 2026 tarihinde tamamlandı.

Kampanyanın kapsamı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, kampanya boyunca hızlı trenlerle seyahat eden her yolcu adına bir fidan dikilmesi kararlaştırıldı. Uraloğlu, kampanyanın milyonlarca yolculuğu çevreci bir adımla ağaçlandırmaya dönüştürdüğünü belirterek, hızlı trenlerin demiryolu taşımacılığının karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Uygulama ve takvim:

Bakan Uraloğlu, kampanya süresince yüksek hızlı trenlerle seyahat eden toplam yolcu sayısının kasım ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini ifade etti. Bakanlık tarafından iletilen sertifika ve SMS sayıları esas alınarak fidan dikim sahaları belirlenecek ve ağaçlandırma çalışmalarının uygulama planları hazırlanacak. Böylece hızlı tren tercihleri, ülkenin ağaçlandırma hedeflerine somut katkı sağlayacak adımlara dönüştürülecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE HAYATA...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİKLERİ "HER BİLET BİR FİDAN SEVDAMIZ YEŞİL VATAN KAMPANYASI" KAPSAMINDA 12 MİLYONDAN FAZLA FİDANIN TOPRAKLA BULUŞACAĞINI BİLDİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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