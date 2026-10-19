Bilimde keşif sezonu açıldı: Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü öğrencilerle buluşuyor

Yeni dönem ve hedefler:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, yeni eğitim-öğretim döneminde çocukların bilimsel merakını ve teknoloji üretme becerisini artırmaya yönelik programlarını sürdürüyor. Merkezler, bilimi erişilebilir, deneyimlenebilir ve eğlenceli hâle getirerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmesine olanak tanıyor.

Tematik atölyeler ve öğrenme yöntemleri:

Bilim Samsun’da öğrencilere Astronomi, Havacılık ve Uzay, Teknoloji, Matematik, Doğa Bilimleri, Tasarım, Girişim ve Tarım Teknolojileri tematik atölyelerinde eğitimler veriliyor. Atölye çalışmalarında öğrenciler bilimsel konuları deneyerek, uygulayarak ve proje tabanlı yaklaşımlarla öğreniyor; böylece yeni beceriler kazanıp ilgi alanlarını keşfediyorlar.

Erişim, programlar ve outreach:

Merkezler yalnızca şehir merkezindeki okullarla sınırlı kalmıyor; okul grupları kampüsü ziyaret ederek atölyelere katılırken, köy okullarına yönelik ziyaretlerle bilim ve teknoloji eğitimleri öğrencilerin ayağına götürülüyor. Hafta içi düzenlenen eğitimlerin yanı sıra veli başvuruları doğrultusunda hafta sonu atölyeleri ve veli-çocuk etkinlikleri de sunuluyor. Ayrıca yıl boyunca düzenlenen bilim, matematik ve teknoloji şenlikleri ile akıl ve zekâ oyunları öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini destekliyor.

Keşif Kampüsü ve süreklilik odaklı programlar:

Keşif Kampüsü öğrencilerin gözlem, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerine devam ediyor. Kampüs belli günlerde okul gruplarını ağırlıyor ve perşembe günleri kırsal bölge okullarına yönelik eğitim faaliyetleriyle daha fazla öğrencinin bilim ve teknolojiyle tanışmasını sağlıyor. Kampüs bünyesindeki programlara kabul edilen öğrenciler, seçme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra iki yıl boyunca hafta sonları düzenli eğitim alabiliyor; bu eğitimler öğrencilere farklı alanları tanıma ve kendilerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Keşif Kampüsü içindeki DENEYAP Teknoloji Atölyesi ise teknolojiye ilgi duyan ve üretmeye istekli öğrencilere yönelik daha yoğun bir program yürütüyor; burada seçilen öğrencilere verilen eğitimler üç yıl süresince devam ederek gençleri teknoloji alanına hazırlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü aracılığıyla çocukların ve gençlerin bilimle iç içe yetişmesine, teknoloji üretme becerilerini geliştirmesine ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUKLARIN BİLİMSEL MERAKLARINI GELİŞTİRMEK, TEKNOLOJİYLE ÜRETMELERİNİ SAĞLAMAK VE KEŞFETME HEYECANLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ BİLİM SAMSUN VE KEŞİF KAMPÜSÜ İLE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE ÖĞRENCİLERİ BİLİMLE BULUŞTURUYOR.