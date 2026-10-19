Gençlerden projelere: Deneyap teknoloji atölyesi'nde yeni dönem

Deneyap teknoloji atölyesi'nde yeni dönem başladı

Bayburt Gençlik Merkezi bünyesindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yeni eğitim döneminin ilk dersleri gerçekleştirildi. Atölyede öğrenciler, teknoloji ve proje geliştirme alanlarında temel bilgiler edinmeye ve uygulamalı çalışmalara katılmaya başladı.

Hedefler ve eğitim yaklaşımı:

Yeni dönem kapsamında amaç, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi projeler geliştirme becerilerini güçlendirmek. Teknoloji odaklı eğitimlerle gençlerin yaratıcı fikirlerini somut projelere dönüştürmeleri destekleniyor.

Uygulamalı çalışmaların önemi:

Atölyede yürütülen uygulamalı çalışmalarda katılımcılar ekip içinde proje üretme ve uygulama deneyimi kazanıyor. Bu süreç, öğrencilerin teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini pekiştirmelerine ve üretkenliklerini artırmalarına imkân sağlıyor.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ'NDE YENİ DÖNEM BAŞLADI