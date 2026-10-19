Pursaklar'da keşif ateşi çocuklarla yanıyor

Pursaklar'da bilim şenliği coşkusu

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Pursaklar Bilim Şenliği, çocukları ve gençleri bilim, teknoloji ve keşif odaklı etkinliklerle bir araya getirdi. İlçede bilime ilgi duyan aileler ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlik, katılımcılara hem eğlence hem de öğrenme fırsatları sundu.

etkinlikler ve öğrenme fırsatları:

Program, renkli etkinlikler ve eğitici faaliyetler ekseninde şekillendi. Atölyeler, gösteriler ve deney çalışmalarına katılan çocuklar ve gençler, bilimin farklı alanlarını yakından tanıma imkânı buldu. Etkinlikler; merak uyandırma, sorgulama ve araştırma becerilerini destekleyici içeriklerle zenginleştirildi ve özellikle genç katılımcıların ilgisini çekti.

başkanın mesajı:

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin etkinliğin önemine dikkat çekti: Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime ilgi duyması, araştırması, sorgulaması ve yeni fikirler üretmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Bilim şenliğimizle onların keşfetme heyecanına ortak olmayı, bilimi daha yakından tanımalarını ve eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Şenliğimize katılan tüm hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hayallerini bilgiyle, meraklarını keşifle buluşturan etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi.

Şenlik boyunca katılımcılar hem pratik deneyimler yaşadı hem de bilimin günlük hayatla kurduğu bağı görme şansı elde etti. Yerel yönetimin ve okul aile birliklerinin iş birliğiyle düzenlenen bu tür etkinliklerin, çocukların bilimsel düşünceyi benimsemesine ve gelecekteki eğitim yönelimlerine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

3.PURSAKLAR BİLİM ŞENLİĞİ, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE KEŞİF DOLU ETKİNLİKLERLE BULUŞTURDU.