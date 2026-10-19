Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,5820 -0,12%
Bist 11.609,06 -0,96%
Altın Gram 6.671,45 +0,16%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 108,64 -1,11%
--°

Pursaklar'da keşif ateşi çocuklarla yanıyor

3. Pursaklar Bilim Şenliği, çocuklar ve gençlere bilim, teknoloji ve keşif odaklı atölye ve gösterilerle ilham verip merak duygusunu pekiştirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Pursaklar'da keşif ateşi çocuklarla yanıyor

Pursaklar'da bilim şenliği coşkusu

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Pursaklar Bilim Şenliği, çocukları ve gençleri bilim, teknoloji ve keşif odaklı etkinliklerle bir araya getirdi. İlçede bilime ilgi duyan aileler ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlik, katılımcılara hem eğlence hem de öğrenme fırsatları sundu.

etkinlikler ve öğrenme fırsatları:

Program, renkli etkinlikler ve eğitici faaliyetler ekseninde şekillendi. Atölyeler, gösteriler ve deney çalışmalarına katılan çocuklar ve gençler, bilimin farklı alanlarını yakından tanıma imkânı buldu. Etkinlikler; merak uyandırma, sorgulama ve araştırma becerilerini destekleyici içeriklerle zenginleştirildi ve özellikle genç katılımcıların ilgisini çekti.

başkanın mesajı:

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin etkinliğin önemine dikkat çekti: Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime ilgi duyması, araştırması, sorgulaması ve yeni fikirler üretmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Bilim şenliğimizle onların keşfetme heyecanına ortak olmayı, bilimi daha yakından tanımalarını ve eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Şenliğimize katılan tüm hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hayallerini bilgiyle, meraklarını keşifle buluşturan etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi.

Şenlik boyunca katılımcılar hem pratik deneyimler yaşadı hem de bilimin günlük hayatla kurduğu bağı görme şansı elde etti. Yerel yönetimin ve okul aile birliklerinin iş birliğiyle düzenlenen bu tür etkinliklerin, çocukların bilimsel düşünceyi benimsemesine ve gelecekteki eğitim yönelimlerine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

3.PURSAKLAR BİLİM ŞENLİĞİ, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE KEŞİF DOLU ETKİNLİKLERLE...

3.PURSAKLAR BİLİM ŞENLİĞİ, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE KEŞİF DOLU ETKİNLİKLERLE BULUŞTURDU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerden projelere: Deneyap teknoloji atölyesi'nde yeni dönem
images

Bilimde keşif sezonu açıldı: Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü öğrencilerle buluşuyo...
images

Su roketleri okul bahçesinden gökyüzüne: 7'nci sınıfların uzay dersi
images

Hasta bakımına daha fazla zaman: TOGÜ'de hemşire kayıtları tabletle dijitalleşti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

Gece saldırılarıyla Ukrayna'da can kaybı ve altyapı hasarı

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası başkentte ikinci kez kapılarını açtı

Muş'un mirasını görünür kılmak için Mercimekkale'ye yürüdüler

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi