Bilimden fabrikaya: teknoloji transfer ofislerine üretim yetkisi

Düzenlemenin özü:

13 Ekim 2026 tarihli ve 33399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesine eklenen hüküm, üniversitelerin teknoloji transfer ofislerine yeni yetkiler sağladı. Bu düzenleme sayesinde akademik araştırmalar sonucu ortaya çıkan bilgi, buluş ve teknolojilerin laboratuvar ortamından çıkarılarak ölçeklendirilmesi, seri üretime taşınması ve ticarileştirilmesi için üretim tesisleri kurma, devralma, işletme ve bu tesislere ortak olma imkânı getirildi.

TTO'ların yeni yetkileri:

Düzenleme, teknoloji transfer ofislerine ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki imkânları veriyor: üretim tesisleri kurmak, şube açmak, mevcut tesisleri devralıp işletebilmek veya bu tesislere ortak olabilmek. Bu yetkiler, araştırma çıktılarını sadece patentleme veya yayın aşamasında bırakmayıp üretim süreçlerine doğrudan taşımayı hedefliyor. Böylece üniversiteler, AR-GE sonuçlarını prototipten seri üretime kadar taşıyacak daha bütüncül modeller geliştirebilecek.

Üniversite-sanayi ilişkisine etkileri:

Yeni çerçeve, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi, yenilikçi girişimleri desteklemeyi ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmeyi amaçlıyor. Üniversiteler sahip oldukları bilimsel insan kaynağını ve altyapıyı üretim süreçleriyle daha doğrudan ilişkilendirerek sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına daha etkin katkı sağlayabilecek. Bu durum, özel sektörle daha kapsamlı ortaklıkların kurulmasına ve araştırma altyapılarının daha etkin kullanılmasına zemin hazırlayabilir.

Atatürk Üniversitesi için fırsatlar:

Atatürk Üniversitesi, köklü akademik geçmişi ve geniş araştırma altyapısıyla düzenlemeden doğrudan fayda sağlayabilecek kurumlar arasında yer alıyor. Üniversite; araştırma çıktılarının ölçeklendirilmesi, sanayiyle buluşturulması ve ticarileştirilmesini daha stratejik bir yaklaşımla ele alabilecek. Bu süreçler, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama, Doğu Anadolu Bölgesi'nin üretim kapasitesini artırma ve bilgi temelli girişimlerin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuda şu değerlendirmeyi yaptı: "Üniversitelerin temel sorumluluğu yalnızca bilgi üretmek değil, üretilen bilgiyi insanlığın yararına, ülkemizin kalkınmasına ve toplumumuzun geleceğine katkı sağlayacak somut sonuçlara dönüştürmektir. Bilimsel araştırmaların ürüne, teknolojik çözümlere ve yüksek katma değerli üretime aktarılabilmesi, güçlü bir araştırma ekosisteminin tamamlayıcı unsurlarından biridir. Resmî Gazete’de yayımlanan bu düzenleme, üniversitelerimizin bilimsel birikimlerini üretim süreçlerine taşıyabilmeleri açısından yeni ve önemli bir imkân alanı oluşturmuştur."

Uluslararası rekabet ve uygulama koşulları:

Akademik başarı artık sadece yayın ve atıflarla değil, araştırma çıktılarının yenilikçi ürünlere ve sürdürülebilir ekonomik kazanca dönüşmesiyle de ölçülüyor. Bu düzenleme, üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırma ve araştırma odaklı büyüme hedeflerine katkı sunma potansiyeli taşıyor. Ancak düzenlemeden beklenen somut kazanımların gerçekleşmesi, üniversitelerin uygun iş modelleri geliştirmesi, mevzuata uyumlu güçlü iş birlikleri kurması ve araştırma sonuçlarını ticarileştirme süreçlerini etkin yönetmesine bağlı olacak.

Sonuç olarak, yürürlüğe giren düzenleme üniversitelerin bilimsel birikimini ekonomik ve toplumsal değere dönüştürme kapasitesini genişletiyor. Atatürk Üniversitesi de bu imkânları, bölgesel kalkınma ve ülkenin teknolojik yetkinliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda değerlendirmeyi sürdürecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın destekleriyle atılan bu adım, yükseköğretim kurumlarının bilimsel çıktıları üretime dönüştürme yolunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN YENİ DÜZENLEMEYLE ÜNİVERSİTELERİN TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNE, AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN BİLGİ, BULUŞ VE TEKNOLOJİLERİ ÖLÇEKLENDİRMEK, SERİ ÜRETİME TAŞIMAK VE TİCARİLEŞTİRMEK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİ KURMA, DEVRALMA, İŞLETME VE BU TESİSLERE ORTAK OLMA İMKÂNI TANINDI. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DÜZENLEMENİN SUNDUĞU FIRSATLARLA BİLİMSEL BİRİKİMİNİ ÜRETİME, TEKNOLOJİYE VE ÜLKE EKONOMİSİNE DAHA GÜÇLÜ BİÇİMDE KAZANDIRMAYI HEDEFLİYOR.