Bin 641 yıllık ayazma: Güzelyurt'ta 35 basamakla inilen su hâlâ akıyor

Bin 641 yıllık ayazma Güzelyurt'ta yaşamaya devam ediyor

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki tarihi kompleksin içinde yer alan Kilise Camii (Aziz Gregorius Kilisesi) ve bitişiğindeki su kaynağı, bölgenin erken Hristiyanlık dönemine ait nadir örneklerden biri olmaya devam ediyor. Yapının yapılışına ilişkin en erken tarihçeler, ibadethanenin 385 yılında İmparator Theodosius tarafından, Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına inşa edildiğini gösteriyor.

Tarihçe ve dönüşüm:

Kilise, zaman içinde yapılan değişikliklerle camiye dönüştürüldü; çan kulesinin minareye çevrilmesi bu dönüşümün en belirgin izlerinden biri. Komplekste yer alan ayazma, hem mimari hem de kültürel açıdan ziyaretçilerin ilgisini çeken bir unsur olarak öne çıkıyor. Bölge, Kapadokya’daki erken Hristiyanlık dönemi eserleri arasında önemli bir konumda bulunuyor.

Ayazma suyu ve kullanım şekli:

Kilise Camiinin avlusunda, 35 basamak inildikten sonra ulaşılan Ayazma Suyu yeraltından taşların arasından sızarak geliyor ve bir havuz biçiminde toplanıyor. Kaynağın iç kısmı iki odadan oluşuyor ve kaynak, geçmişte vaftiz suyu olarak da kullanılmış. Yerel halktan emekli ören yeri çalışanı Bülent Tekeli bu alanı, «Burası Kilise Camii’nin avlusunda bulunan Ayazma Suyudur. Daha önceden vaftiz suyu olarak kullanılmış. 35 basamakla inilen bir yer. Taşların arasından sızarak gelip biriken bir su var, havuz biçiminde. İçerisi iki oda» sözleriyle anlatıyor.

Günümüzde Ayazma Suyu, hem yerli hem yabancı turistlerin ziyaret ettiği, hem tarih hem de doğa öğelerini bir arada sunan bir nokta olarak korunuyor. Kaynağın sürekli akışı, bölgenin tarihi sürekliliğine dair somut bir işaret olarak değerlendiriliyor.

KİLİSE CAMİİ'NİN YANINDA BULUNAN 35 BASAMAKLI MERDİVENLE İNİLEN "AYAZMA SUYU" AKMAYA DEVAM EDİYOR.