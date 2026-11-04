Bin 860 öğrenciye iş imkânı: BEÜN'de günlük 1.375 TL ödemeyle mesleki deneyim

BEÜN ve İŞKUR iş birliğiyle öğrencilere çalışma fırsatı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) ile İŞKUR arasında imzalanan protokolle toplam 1.860 üniversite öğrencisine çalışma imkânı sağlanacak. Proje, "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)" kapsamında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı çerçevesinde hayata geçirildi ve öğrencilerin eğitimleri sürerken mesleki deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

Başvuru, kura ve program takvimi:

Programa başvurular 4-8 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru süresi sonunda, programa katılacak öğrenciler 11 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'da BEÜN Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek noter kurası ile belirlenecek. Seçilen öğrenciler için program 23 Kasım 2026'da başlayacak ve 11 Haziran 2027'de tamamlanacak; uygulama süresi toplamda yedi ay olarak planlandı.

Çalışma süresi, ödeme ve kontenjan dağılımı:

Program kapsamında öğrenciler en fazla 88 gün çalışabilecek, haftalık çalışma süresi 3 gün ve toplam 22,5 saat ile sınırlandırıldı. Çalışılan her gün için öğrencilere 1.375 TL ödeme yapılacak.

Bin 860 kişilik kontenjanın dağılımı şöyle belirlendi: merkez yerleşkesine 780, Kozlu yerleşkesine 395, Karadeniz Ereğli yerleşkesine 250, Devrek yerleşkesine 120 öğrenci ayrıldı. Kilimli, Çaycuma ve Alaplı yerleşkeleri için her birine 100 kontenjan tahsis edilirken, Gökçebey yerleşkesinde 15 öğrenci kabul edilecek.

Başvuru kanalları:

İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen öğrenciler başvurularını üç farklı kanaldan gerçekleştirebilecek: GÜÇ Projesi internet sitesi, İŞKUR Mobil Uygulaması veya ALO 170 Çağrı Merkezi aracılığıyla. Başvuru yapacak adayların belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekiyor.

Program, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi edinmelerini ve iş hayatına hazırlanmalarını hedefliyor; süreç, başvuru, kura ve ödeme koşullarıyla şeffaf şekilde planlandı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) İLE İŞKUR ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE BİN 860 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇALIŞMA İMKÂNI SAĞLANACAK. ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞTIKLARI HER GÜN İÇİN BİN 375 TL ÖDEME ALACAĞI PROGRAMIN BAŞVURULARI 4-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK.