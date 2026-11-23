TTI İzmir ve Green Destinations iş birliği 20'nci yılda da sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenen TTI İZMİR - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 2 - 4 Aralık 2026 tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleşecek. Fuarın 20'nci yılında Green Destinations yeniden sürdürülebilirlik ortağı olarak yer alacak; uluslararası iyi uygulamalar, destinasyon yönetimi ve sorumlu turizm deneyimleri sektör temsilcileriyle paylaşılacak.

Fuarda öncelik: pazara erişim ve ticarileştirme:

Bu yılki iş birliğinin odağında sürdürülebilir turizm girişimlerinin uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi ve turizm ürünlerinin markalaşması yer alıyor. Green Destinations, Good Travel Alliance programı aracılığıyla Türkiye'deki ve dünyanın çeşitli destinasyonlarındaki aktörlerin çevresel etkisi düşük tur ve deneyimler geliştirmesine destek verecek. Hedef, bu ürünlerin Green Destinations'ın çevrim içi seyahat acenteleri ve pazaryeri platformlarından oluşan uluslararası ağı üzerinden tanıtılması ve pazarlanması; böylece sürdürülebilirlik uygulamalarının yerel işletmeler için somut ekonomik fırsatlara dönüşmesi sağlanacak.

Green Destinations fuar süresince B150 numaralı stantta sektör temsilcileriyle görüşmeler yapacak ve söyleşi programına katılarak deneyim paylaşımına katkı sunacak. Organizasyonda yer alacak isimlerden biri de Green Destinations Güney Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü İyad Kayalı olacak.

Geçmiş etki ve yerel başarıların görünür kılınması:

Green Destinations, 2025'te TTI İzmir'in ilk sürdürülebilirlik partneri olarak fuarda yer almış; panel ve söyleşi programlarında sürdürülebilir destinasyon yönetimi tartışılmıştı. Geçen yıl düzenlenen etkinlik kapsamında Green Destinations tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a kentteki sürdürülebilir turizm çalışmaları nedeniyle Good Travel Frontrunner Award takdim edilmişti. Bu tecrübe, iş birliğinin fuar içindeki görünürlüğünü ve etki alanını genişletti.

İzmir'in yerel projeleri de uluslararası sahnede öne çıkıyor. Green Destinations'ın her yıl açıkladığı En İyi 100 Hikâye listesinde 2026'da Menderes ve Selçuk ilçeleri yer aldı; Menderes Yeniköy Kadın Kooperatifi ve Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin projeleri kadın emeğini, yerel üretimi ve kültürel mirası ön plana çıkaran örnekler olarak gösterildi. Ayrıca Green Destinations Sertifikasyon Programı kapsamında Selçuk ve Urla Altın, Çeşme Altın, Menderes ise Gümüş sertifika elde etti.

Good Travel Summit 2027 ve ileriye dönük hedefler:

İzmir ile Green Destinations arasındaki iş birliği fuarın ötesine taşınıyor. Kent, 26-29 Nisan 2027 tarihlerinde Good Travel Summit 2027'ye ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü ve İZFAŞ ev sahipliğinde, Good Travel Institute iş birliğiyle düzenlenecek zirve; sürdürülebilir turizm deneyimlerinin uluslararası pazarlara ulaştırılması, tur operatörleri ve çevrim içi seyahat platformlarıyla yeni iş birlikleri kurulması konularını gündeme taşıyacak.

Good Travel Alliance kapsamında geliştirilen pazar erişimi ve ticarileştirme yaklaşımı, zirvenin ana gündem başlıklarından biri olacak; amaç, destinasyonların sürdürülebilir turizm deneyimlerini uluslararası tur operatörleri ve çevrim içi platformlarla buluşturmak ve bu deneyimlerin görünürlüğünü artırmak. Fuar ve gelecek zirve birlikte, İzmir'in uluslararası sürdürülebilir turizm ağındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Green Destinations, TTI İzmir'deki program ve iş birliği imkanlarını fuar boyunca ziyaretçilere aktaracak; sektör temsilcileri ve yerel paydaşlar, B150 standında doğrudan bilgi alabilecek ve İyad Kayalı'nın katıldığı söyleşilerde uluslararası uygulamalar hakkında görüşme fırsatı bulacaklar.

2-4 ARALIK TARİHLERİNDE FUAR İZMİR’DE YAPILACAK TTI İZMİR, 20’NCİ YILINDA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALANINDAKİ ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.