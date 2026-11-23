Adana'da düzenlenen sempozyumda uyarı:

Adana'da gerçekleştirilen 2. Kök Hücre, Eksozom ve Somatik Hücre Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan bilim insanlarını bir araya getirdi. Sempozyumun açılış konuşmasını Liv Hospital Ulus Genel Müdür Yardımcısı Yunus Çolak yaptı ve toplantının kök hücre, eksozom ve rejeneratif tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ile teknik uygulamaları ele alacağını belirtti.

Liv Hospital Ulus Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ise alandaki yaklaşık 26 yıllık deneyimini aktarırken, artan ilgiyle birlikte bilgi kirliliğinin de yaygınlaştığına dikkat çekti. Karaöz, özellikle ailelerin ve hastaların uygulama öncesi gerekli soruları sormasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ailelerin sorması gereken üç soru:

Prof. Dr. Erdal Karaöz, Türkiye'de kök hücre uygulamalarının yasal mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatarak ailelere üç temel soruyu net biçimde sormalarını önerdi. Bu soruların cevapları, uygulamanın yasal, güvenilir ve bilimsel standartlara uygun olup olmadığını belirlemeye yardımcı oluyor.

1) Hekimin Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş uygulama yetkisi var mı?

2) Uygulama yapılacak merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş uygulama merkezi yetkisi bulunuyor mu?

3) Kullanılacak hücreler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve uluslararası standartlara uygun merkezlerde mi üretildi?

Karaöz, bu üç sorunun mutlaka yöneltilmesi gerektiğini belirtti ve hücrelerin GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarında üretilmiş olmasının tedavi güvenliği açısından kritik olduğunu kaydetti.

Tedavi başarısında dikkat edilmesi gerekenler:

Karaöz, başarılı bir kök hücre uygulamasının yalnızca doğru hücrenin seçilmesiyle sınırlı olmadığını; uygulamanın zamanlaması, hasta seçimi, uygulamayı yapan ekibin yetkinliği ve sonrasında verilen rehabilitasyonun da belirleyici olduğunu ifade etti. Tedavinin etkili olabilmesi için tüm bu unsurların birlikte doğru kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Eksozom uygulamalarında kaynak farkı:

Konuşmasında eksozom uygulamalarına da değinen Karaöz, eksozomların kök hücrelerin salgıladığı biyolojik ürünler olduğunu açıkladı. İnsan kök hücresi kaynaklı eksozomların yüzeylerinde insan hücreleriyle etkileşime girmeyi sağlayan alıcı yapılara sahip olduğunu ve bu sayede hücre içine girerek onarıcı etkisini gösterebildiğini belirtti.

Öte yandan bitkisel kaynaklı eksozomlarda insan hücresine uyumlu bu alıcı yapıların bulunmadığını, hücre içine girebilseler bile lizozomlar tarafından hızla parçalanıp etkisiz hale geldiklerini anlattı. Karaöz, insan kök hücresi kaynaklı eksozomların güvenilirlik ve etkinliğinin çok sayıda klinik çalışmayla desteklendiğini, bitkisel eksozomlarla ilgili bilimsel verinin ise sınırlı olduğunu ifade ederek insan kaynaklı eksozomların tedavi açısından üstünlüğünü vurguladı.

Toplantı kapsamındaki değerlendirmeler, ailelerin bilinçli tercih yapabilmesi için uygulama öncesi yetki, ruhsat ve üretim koşulları gibi somut kriterleri dikkate almanın gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

LİV HOSPİTAL ULUS REJENERATİF TIP VE KÖK HÜCRE MERKEZİ DİREKTÖRÜ PROF. DR. ERDAL KARAÖZ KONUŞMA YAPTI