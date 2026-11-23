teslimat ve destek kapsamı:

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyünde hayvancılıkla uğraşan Tevhit Durmuş'a, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilen 15 baş ithal Angus ırkı gebe düve teslim edildi.

Proje kapsamında, teslim edilen her hayvan için 12 ay süresince aylık 1.500 TL bakım ve besleme desteği sağlanıyor. Ayrıca hayvanlar 1 yıl süreyle TARSİM kapsamına alındı.

işletme ziyareti ve sağlık kontrolleri:

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, teslimatın yapıldığı işletmede üreticiyle bir araya gelerek işletmenin genel durumunu değerlendirdi. Köksal, hayvanların bakım ve beslenme şartları hakkında bilgi aldı.

Veteriner hekimlerce yürütülen sağlık ve kontrol çalışmalarına ilişkin kayıtlar incelendi; aşılama, beslenme programı ve hayvanların uyumu gözden geçirildi.

beklenen etkiler ve sürdürülebilirlik:

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamındaki bu teslimatın, işletmenin üretkenliğini artırması ve bölgedeki küçük ölçekli üreticilere ekonomik istikrar sağlaması hedefleniyor. Sağlanan mali destek ve sigorta güvencesi, yeni düvelerin yetiştirilmesi sürecinde üreticinin riskini azaltıyor.

Yerel düzeyde uygulanan bu tür desteklerin, benzer işletmeler için örnek teşkil etmesi ve bölgesel hayvancılığın güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

AYDINTEPE’DE 15 GEBE ANGUS DÜVE ÜRETİCİYE TESLİM EDİLDİ