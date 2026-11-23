kentsel dönüşüm Kocasinan'ın önceliği:

Kocasinan Belediyesi, ilçeye ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerinin başında kentsel dönüşümü konumlandırıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar çalışmaların yalnızca fiziksel değil; eş zamanlı bir sosyal dönüşüm hedeflediğini belirtiyor. Başkanın ifadeleriyle Kocasinan, kentsel dönüşümle yeni bir kimliğe kavuşuyor ve bu süreç ilçenin gelecek planlarının merkezinde yer alıyor.

kentsel dönüşümün sosyal boyutu:

Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü rutin belediyecilik hizmetlerinin ötesinde toplumsal bir gereklilik olarak tanımlıyor. Çalışmaların amacı; okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi ve sosyal donatıları olan, çağdaş standartlarda mahalleler inşa ederek hemşehrilerin yaşam kalitesini yükseltmek. Belediye, mahalle kültürünü koruyan, insanların bir araya gelebildiği huzurlu yaşam alanları oluşturmayı öncelikli hedef olarak gösteriyor.

projelerin boyutu ve teslimatlar:

Kocasinan Belediyesi, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü program kapsamında 10 bölgede dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü açıklıyor. Toplamda 6 bin 935 konutun üretildiği, bunun 4 bin 608 adedinin hak sahiplerine teslim edildiği ve 2 bin 327 konutun inşaatının devam ettiği bildirildi. Bu rakamlar, ilçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm girişimleri arasında yer aldıklarını ortaya koyuyor.

argıncık özelinde uygulama ve hedefler:

Argıncık bölgesinde ise yapının kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan zorluklar nedeniyle ilerlemenin blok blok ve parsel parsel gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Belediye, alan tamamlandığında burayı Kayseri için örnek bir kentsel dönüşüm uygulamasıyla taçlandırmayı hedefliyor. Nihai hedef ise ilçede dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaları tamamlayarak Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemek.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeye yeni bir çehre kazandırmaya, çağdaş mahalleler inşa ederek sosyal ihtiyaçlara yanıt veren, huzurlu ve ayrıcalıklı yaşam alanları oluşturmayı sürdüreceklerini ifade ediyor. Belediye, çocukların daha iyi yetişeceği, 7’den 70’e tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir Kocasinan kurma hedefiyle projelerini sürdürüyor.

İLÇE BELEDİYELERİ ÖLÇEĞİNDE TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ YAPAN BELEDİYE OLDUKLARINI VURGULAYAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BU ZAMANA KADAR TOPLAM 6 BİN 935 ADET KONUTU TAMAMLADIKLARINI VE BUNLARIN 4 BİN 608 ADETİNİ TESLİM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.