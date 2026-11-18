Sabah tutukluğu ihmal edilmemeli

Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, sabahları elleri açmakta, parmakları hareket ettirmekte veya ilk adımları atmakta zorlanan kişilerin bu şikâyetleri izlemeleri gerektiğini belirtiyor. Tekrarlayan ve uzun süre devam eden tutukluğun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ataş, bu tür yakınmaların bazen iltihaplı romatizmal hastalıkların habercisi olabileceğini söylüyor.

Doç. Dr. Nuh Ataş, "Sabah uyandığında ellerde, parmaklarda, dizlerde veya ayaklarda hissedilen sertlik ve hareket etmekte zorlanma birçok kişinin yaşadığı şikayetler arasında yer alıyor. Bazı kişiler ilk adımlarını atmakta güçlük çekerken bazıları da ellerini açmak, yumruk yapmak veya günlük işlerini gerçekleştirmek için bir süre beklemek zorunda kalabiliyor. Bu şikayetler kısa sürede geçebileceği gibi bazı kişilerde uzun süre devam edebiliyor" dedi.

Belirtiler ve hangi durumlar uyarıcıdır:

Sabah tutukluğu genellikle eklemlerde ve çevresindeki dokularda hissedilen sertlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı olarak tanımlanıyor. Romatoid artrit gibi iltihaplı romatizmal hastalıklarda sık görülmesinin yanı sıra ankilozan spondilit ve diğer iltihaplı romatizma türlerinde de sabah saatlerinde belirginleşen tutukluk yaşanabiliyor. Ataş, hareket ettikçe azalan ancak her sabah tekrarlayan eklem tutukluğunun özellikle dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

Uzman ayrıca, tutukluğun eşlik ettiği belirtilere dikkat çekiyor: "Eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı, ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi bulguların birlikte görülmesi iltihaplı eklem hastalıkları açısından önemli bir uyarı işaretidir. Bu şikâyetlerin birlikte olması durumunda uzman değerlendirmesi ihmal edilmemelidir."

Tanı ve tedavide erken müdahalenin önemi:

Doç. Dr. Ataş, iltihaplı romatizmal hastalıklarda eklem iltihabının özellikle dinlenme sonrası sertlik hissine yol açtığını, hastanın hareket etmeye başlamasıyla şikâyetlerin hafifleyebileceğini açıklıyor. Ancak sabah tutukluğunun her zaman romatizmal hastalık anlamına gelmediğini, farklı kas-iskelet sistemi sorunlarında da görülebileceğini hatırlatıyor.

Tanı sürecinde hastanın öyküsü ve muayene bulgularının ön planda olduğunu belirten Ataş, gerektiğinde kan testleri ve görüntüleme yöntemleri ile desteklendiğini söylüyor. Özellikle romatoid artrit gibi bazı iltihaplı romatizmal hastalıklarda erken ve uygun tedaviyle eklem hasarının ilerleyişinin önlenebildiğini veya yavaşlatılabildiğini vurguluyor.

Sonuç olarak Doç. Dr. Nuh Ataş, bir saatten uzun süren, tekrarlayan ve hareketle azalan sabah tutukluklarında şikâyetleri sadece yaşa, yorgunluğa veya günlük yoğunluğa bağlayarak geçiştirmemeyi; gerektiğinde romatoloji uzmanına başvurmayı öneriyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ROMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. NUH ATAŞ, TEKRARLAYAN VE UZUN SÜRE DEVAM EDEN SABAH TUTUKLUĞUNUN İHMAL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.