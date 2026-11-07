Aydın'da hükümet konağı projesi kamu hizmetlerine yeni kapasite kazandırıyor

Aydın valisi inşaat alanında inceleme yaptı:

Vali Dr. Osman Varol, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatını yerinde inceleyerek çalışmaları takip etti. İncelemede, proje sahasındaki güncel durum ve yürütülen işler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme alanı ve konum:

Proje, Aydın-İzmir kara yolu üzerinde, DSİ 211. Şube Müdürlüğü karşısında yer alan eski Köy Hizmetleri Müdürlüğü arazisinde hayata geçiriliyor. Vali Varol, sahada yürütülen inşaat faaliyetlerini ve güvenlik önlemlerini gözlemledi.

Projenin hedefi ve yürütülen çalışmalar:

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın Valiliği Yeni Hükümet Konağı inşaatı, ilin kamu hizmeti kapasitesine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Varol, yetkililerden inşaatın son durumu, iş programı ve yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı; projenin tamamlandığında yerel yönetim hizmetlerinde etkinliği artırması hedefleniyor.

HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI DEVAM EDİYOR