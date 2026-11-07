Pazardaki çürük domates tartışması: satıcı fiyatı gerekçe gösterdi

İskenderun zabıta denetiminde

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarındaki rutin denetimlerini sürdürürken bir tezgâhta çürük domates satışı tespit etti. Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguladı.

Denetim kapsamı ve uygulamalar:

Zabıta ekipleri tezgâh düzeni ve geçiş alanlarını kontrol ederek hem tüketici haklarının korunması hem de kurallara uyan esnafların haksız rekabetten etkilenmemesini sağlamaya çalışıyor. Denetimler sırasında vatandaşların görüşleri alındı ve karşılaşılan eksiklikler hakkında esnafa bilgilendirme yapıldı.

Pazarcının savunması:

Çürük domates satan esnafa zabıta tarafından yöneltilen "bu yenir mi" ve "bu mal vatandaşa satılır mı" sorularına satıcı, 'domates pahalı olduğu için' diyerek cevap verdi. Bu savunma, ekipler ve çevredeki vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu.

Belediye yetkililerinin açıklaması:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, vatandaşların haklarını korumak konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı. Belediye yetkilileri, pazar alanlarında düzenin sağlanması ve tüketici güvenliğinin öncelik olduğunu belirtti.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulandığı ve zabıta ekiplerinin aynı titizlikle denetimlere devam edeceği kaydedildi.

HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNİN SEMT PAZARI DENETİMİ ESNASINDA ÇÜRÜK DOMATES SATTIĞI ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN ESNAF, ZABITANIN ‘YENİR Mİ BU' SORUSUNA ‘DOMATES PAHALI OLDUĞU İÇİN' YANITINI VEREREK AKILLARA DURGUNLUK GETİRDİ.