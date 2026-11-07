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Altunkaya grup Dubai'de Türk gıda gücünü dünyaya taşıdı

Altunkaya Şirketler Grubu, ISM Middle East 2026'de 3-5 Kasım'da Dubai'de ürünleri ve standıyla Türk gıda sektörünün küresel ilişkilerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

Altunkaya grup Dubai'de Türk gıda gücünü dünyaya taşıdı

Altunkaya'nın Dubai çıkarması:

Altunkaya Şirketler Grubu, dünyanın dört bir yanından markaların buluştuğu ISM Middle East 2026 fuarında 3-5 Kasım tarihleri arasında Dubai'de yer aldı. Türkiye'yi temsil eden Gaziantepli grup, yenilikçi ürün portföyü ve etkileyici stand tasarımıyla fuarın dikkat çeken katılımcılarından biri oldu.

Gıda ve tarımsal sanayi alanında faaliyet gösteren grup, bünyesindeki küresel markalarla uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefledi. Stand, sektör profesyonelleri ve alım heyetleri tarafından yoğun ilgi gördü ve fuar süresince pek çok ikili görüşme gerçekleştirildi.

Mahsum Altunkaya'nın değerlendirmeleri:

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep üretim kültürünün ve Türk sanayisinin uluslararası pazarlardaki önemine vurgu yaptı. Altunkaya, Gaziantep’ten yükselen üretim felsefemizi, yalnızca kendi coğrafyamızla sınırlandırmıyor; dünyanın dört bir yanına, en kaliteli standartlarda ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Altunkaya Şirketler Grubu olarak bünyemizdeki küresel markalarımızla, ülkemizin adını gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Dubai’de gerçekleştirilen ISM Middle East Fuarı, sadece ürün sergilediğimiz bir alan değil; Türk gıda sektörünün gücünü, güvenilirliğini ve yenilikçi yüzünü küresel alıcılara gösterdiğimiz kritik bir köprüdür. Üretmekten, istihdam oluşturmaktan ve bayrağımızı uluslararası pazarlarda en yükseğe taşımaktan asla vazgeçmeyeceğiz dedi.

Fuardan beklenen kazanımlar:

Fuarda Altunkaya'nın standı, uluslararası alım heyetleri ve yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. Gerçekleştirilen görüşmelerde yeni iş birlikleri için temel atıldı ve grubun dış ticaret hacmine ivme kazandıracak temaslar kuruldu. Katılım, hem markaların görünürlüğünü artırdı hem de Türk atıştırmalık ve şekerleme sektörünün küresel pazarlarda güçlenmesine katkı sağladı.

Altunkaya Şirketler Grubu'nun Dubai'deki varlığı, Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelinin uluslararası fuarlarda nasıl somut sonuçlara dönüştüğünün bir örneği olarak öne çıktı. Grup, fuar deneyimini önümüzdeki dönemde yeni pazar fırsatlarına dönüştürmeyi hedefliyor.

ALTUNKAYA GRUP DUBAİ’DE

ALTUNKAYA GRUP DUBAİ’DE

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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