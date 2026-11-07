İstanbul'da iki ayrı operasyonda 4 tonluk sentetik kannabinoid üretimine yetecek ham madde ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 24 saat içinde Esenler ve Bahçelievler'de iki ayrı hedefe operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin açıklamasına göre müdahalelerin amacı uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesi, sokak satışının engellenmesi ve suç şebekelerine yönelik tespitlerin yapılmasıydı.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Aramalarda 42 kilogram A-M 2201 maddesi ile birlikte 25 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ele geçirilen A-M 2201 maddesinin 4 ton 200 kilogram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabilecek miktara karşılık geldiğini bildirdi. Bu tespit, söz konusu ham maddenin uyuşturucu üretiminde kullanılmasının önüne geçildiği şeklinde değerlendirildi.

adli süreç ve amaç:

Operasyonlarda yakalanan iki şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri aktarıldı. Yetkililer, ele geçirilen ham madde miktarının üretim zincirini kırma açısından kritik olduğunu vurguladı.

İstanbul’da uyuşturucuya 2 ayrı operasyon: 4 ton 200 kilogramlık üretimde kullanılabilecek ham madde ele geçirildi