Bingöl'de çok yönlü operasyon: aranan 5 kişi tutuklandı

Bingöl il jandarma komutanlığı'ndan kapsamlı operasyon

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

el konulanlar ve müdahale sayıları:

Aynı tarihlerde Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 28 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda ele geçirilen başlıca malzemeler arasında 1.661 kök kenevir/skunk bitkisi, 2 kilo 58 gram esrar, 5,5 kilo amonyum nitrat, çeşitli silah ve mühimmat ile 250 kilo tütün ve 280 adet içi tütün doldurulmuş makaron bulunuyor.

yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında toplam 27 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Jandarma yetkilileri, operasyonların kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürüleceğini vurguladı.

Operasyonların saha koordinasyonu ve farklı şube müdürlüklerinin eşgüdümü, ele geçirilen maddeler ile yakalanan şüphelilerin sayısına yansıdı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen deliller doğrultusunda ilave adımlar atılacağını belirtti.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN HUZUR VE GÜVENLİK OPERASYONLARI