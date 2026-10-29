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Bingöl'de cumhuriyetin 103'üncü yılı kapalı spor salonunda kutlandı

Bingöl'de 29 Ekim'de Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle Cumhuriyetin 103'üncü yılı; konuşmalar, gösteriler ve toplu fotoğrafla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Emre Koç

Bingöl'de cumhuriyetin 103'üncü yılı kapalı spor salonunda kutlandı

Bingöl'de cumhuriyet coşkusu:

Bingöl'de Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Programa Vali Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samancı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

valinin mesajı:

Vali Çelik, konuşmasında Cumhuriyet'in milletin özgür yaşama iradesinin ve kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Çelik, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz." sözleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millî mücadele kahramanları, şehitler ve gaziler için rahmet, minnet ve şükran dileğinde bulundu.

etkinlikler ve kapanış:

Program, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin sunduğu gösterilerle sürdü. Etkinlikler, yapılan gösteriler ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi; yetkililer Bingöllü hemşehrilerin ve aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

BİNGÖL&#039;DE CUMHURİYET&#039;İN 103&#039;ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

BİNGÖL'DE CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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