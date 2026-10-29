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Bingöl'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Bingöl-Erzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde 45 ANF 344 plakalı otomobilin yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ağaçlara çarptı: 2 yaralı

kaza yerinde yaşananlar:

Bingöl-Erzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde meydana gelen kazada, 45 ANF 344 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

Çarpışma sonucunda araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

müdahale ve taşınma:

Kaza yerine sevk edilen UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin tespitler, olay yerindeki bulgular ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yapılacak teknik değerlendirmeyle netleşecek.

BİNGÖL&#039;DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

BİNGÖL'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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