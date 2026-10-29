Kütahya'da raylarda sona eren genç hayatı: Mevlüt Eren Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Mevlüt Eren Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'da yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Mevlüt Eren Aslan, kentte düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Kazanın yaşandığı nokta ve törene katılanların duygusal anları dikkat çekti.

Kaza ve müdahale:

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokaktaki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Eskişehir seferini yapan, 32011 sefer sayılı yolcu treni, raylardan karşıya geçmeye çalışan Aslan'a çarptı. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve defin:

Aslan'ın naaşı, önce Ahmet Yesevi Camiine getirildi. Cenaze törenine gencin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli tarafından kıldırılan cenaze namazı öncesinde helallik alındı; tören sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Aslan'ın naaşı Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığına defnedildi.

İki yıl önce babası Osman Aslan'ı kanser nedeniyle kaybeden Mevlüt Eren Aslan'ın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı bildirildi. Bölcek Camii'nde imam olarak görev yapan babasının vefatının ardından, Aslan'ın cep telefonunun ekranında babasının fotoğrafını taşıdığı öğrenildi.

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