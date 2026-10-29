Samsun'da sağlıkçılar doğada cumhuriyetin 103. yılını zirvede karşıladı

etkinlikte buluşma noktası:

VM Medical Park Samsun Hastanesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yürüyüş, "Doğadaki Cerrah ile Adım Adım Zirveye" temasıyla gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları ve doğaseverler, Türk bayrakları eşliğinde doğanın içinde bir araya gelerek Cumhuriyetin 103. yılını doğanın kalbinde coşkuyla karşıladı.

yürüyüşte atmosfer ve vurgulanan konular:

Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Katılımcılar hem Cumhuriyet coşkusunu paylaştı hem de hareketli yaşamın ve doğa yürüyüşlerinin sağlık açısından önemine dikkat çekildi. Organizasyon, toplumsal dayanışma ve açık hava etkinliklerinin fiziksel ve ruhsal faydalarını vurguladı.

doç. dr. ilhan karabıçak'ın mesajı:

Doç. Dr. İlhan Karabıçak (Doğadaki Cerrah) doğa yürüyüşlerinin fiziksel aktivitenin yanı sıra dayanışma ve birlikte hareket etme bilincini de güçlendirdiğini belirterek, Doğa bize sabrı, mücadeleyi ve kararlılığı öğretiyor. Her zirveye emekle ve birlikte atılan adımlarla ulaşılır. Cumhuriyetimizin 103. yılında attığımız her adımda birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmanın mutluluğunu duyuyoruz. Bu anlamlı günde bizimle yürüyen herkese teşekkür ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı.

VM MEDİCAL PARK SAMSUN HASTANESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA "DOĞADAKİ CERRAH İLE ADIM ADIM ZİRVEYE" TEMASIYLA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ. SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE DOĞASEVERLER, CUMHURİYETİN 103. YILINI DOĞANIN KALBİNDE COŞKUYLA KUTLADI.