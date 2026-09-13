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Darıca'da kaçış takibi depoya çarpmayla sonlandı: bir polis yaralandı

Darıca'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın takibi sırasında araç depo kapısına çarptı; kovalamaca sonucu bir polis hafif yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 01:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Darıca'da kaçış takibi depoya çarpmayla sonlandı: bir polis yaralandı

Darıca'da takibi kaza sonlandırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir hafif ticari araçla başlayan kovalamaca, aracın hurdalık deposunun kapısına çarpmasıyla sonlandı. Olayda bir polis memuru hafif yaralandı, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kovalamacanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, içinde iki kişinin bulunduğu hafif ticari araca Nenehatun Mahallesi Adalet Sokak'ta 'dur' ihtarında bulundu. İkazı yerine getirmeyen sürücü aracıyla kaçmaya başladı ve ekiplerin takibiyle kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında kaçan aracın önüne çıkan rotada hurdaların bulunduğu deponun kapısına çarpmasıyla araç durdu. Takipteki polis aracının da şüphelilerin kullandığı araca çarpması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kaza sonrası ve soruşturma:

Kazada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı; kaza ve kaçışın nedenleri ile ilgili tutanak ve görgü tespitleri yapılıyor.

KOCAELİ&#039;DE POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ İLE EKİPLER ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI....

KOCAELİ'DE POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ İLE EKİPLER ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI. KOVALAMACA NETİCESİNDE KAZA YAŞANIRKEN, BİR POLİS MEMURU YARALANDI, 2 ŞÜPHELİ İSE GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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