Kırıkhan'da güzel ahlak vurgusu: peygamberimizin örnek hayatı masaya yatırıldı

Program detayları:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 2026 Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferans Kırıkhan Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Necati Şafak, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Müftüsü Mehmet Altunal, din görevlileri, müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin sunulmasıyla başladı; ardından konferans bölümüne geçildi ve katılımcılar programı takip etti.

Müftü Necati Şafak'ın vurguları:

Konferansı veren İl Müftüsü Necati Şafak, Hz. Peygamber'in örnek hayatına ve güzel ahlakına değinerek bu değerlerin birey ve toplum yaşamındaki önemini anlattı. Şafak, peygamberimizin davranışlarının Müslümanlar için yol gösterici olduğunu ve ahlaki erdemlerin gündelik yaşama yansıtılmasının gerekliliğini vurguladı.

KIRIKHAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA DÜZENLENEN “PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK” KONFERANSINDAN GÖRÜNTÜ.