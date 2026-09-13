Hatay Büyükşehir Belediyesi okulları yeni döneme çevre düzenlemesiyle hazırlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi okulları yeni eğitim dönemine hazırlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okullarda kapsamlı çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor. Ekipler, okullardan gelen talepler doğrultusunda planlı müdahaleler gerçekleştiriyor ve bahçeleri eğitim dönemine hazırlıyor.

bahçe bakım çalışmaları:

Çalışmalar kapsamında ağaç budama ile yabani ot biçme işlemleri öncelikli olarak uygulanıyor. Bu müdahaleler, okul yönetimlerinin ilettiği ihtiyaçlara göre programlanıyor ve yeşil alanların güvenli, düzenli olmasına odaklanıyor.

kent mobilyası montajı ve kullanım hazırlığı:

Ekipler aynı zamanda öğrencilerin kullanımına yönelik kent mobilyalarının montajını yaparak okul bahçelerini donatıyor. Yapılan montajlar, alanların ders dışı kullanımını kolaylaştıracak şekilde düzenleniyor ve eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriliyor.

HBB ekipleri yeni eğitim öğretim döneminde de okullardan gelecek talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN OKULLARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜ.