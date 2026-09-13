Konya'da cadde ortasında çıkan tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

Konya'nın Selçuk ilçesinde Kaygusuz Baba Caddesi'nde iki kişinin tartışması kavgaya dönerek bir kişinin bıçaklanmasına ve hastaneye kaldırılmasına neden oldu.