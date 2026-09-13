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Konya'da cadde ortasında çıkan tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

Konya'nın Selçuk ilçesinde Kaygusuz Baba Caddesi'nde iki kişinin tartışması kavgaya dönerek bir kişinin bıçaklanmasına ve hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 01:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da cadde ortasında çıkan tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

Konya'da cadde ortasında bıçaklı yaralanma

Konya'nın merkez Selçuk ilçesi Akıncılar Mahallesi Kaygusuz Baba Caddesi'nde, gece saatlerinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda M.K.'nin, M.Ç.'yi bıçakla yaraladığı bildirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli M.K. ekipler tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın çıkış nedeni ve bıçaklama anına ilişkin araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

KONYA’DA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK...

KONYA’DA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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