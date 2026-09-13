Konya'da cadde ortasında çıkan tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

Konya'da cadde ortasında bıçaklı yaralanma
Konya'nın merkez Selçuk ilçesi Akıncılar Mahallesi Kaygusuz Baba Caddesi'nde, gece saatlerinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda M.K.'nin, M.Ç.'yi bıçakla yaraladığı bildirildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gözaltı ve soruşturma:
Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli M.K. ekipler tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, olayın çıkış nedeni ve bıçaklama anına ilişkin araştırmanın devam ettiğini açıkladı.
KONYA’DA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK YARALANDI.
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