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Bingöl'de sokak satıcılığına darbe: 365,43 gram esrar ve iki tutuklu

Bingöl'de polis uygulama ve aramalarda toplam 365,43 gram esrar ele geçirildi; iki şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl'de sokak satıcılığına darbe: 365,43 gram esrar ve iki tutuklu

operasyonun ayrıntıları:

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürütülen uygulama ve operasyonlar sonucu uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda görev alan birimler arasında Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve narkotik ekipleri yer aldı. Yapılan ön denetimler ve istihbari çalışmalar, saha uygulamalarını destekleyerek arama süreçlerinin planlı şekilde yürütülmesini sağladı.

aramalarda ele geçirilen miktarlar:

Ekiplerin şüpheliler üzerinde yaptığı aramalarda 42,50 gram esrar ele geçirildi. Narkotik timleri tarafından belirlenen bazı ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 322,93 gram esrar bulundu. Böylece operasyonların toplamında 365,43 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.

gözaltı ve yasal süreç:

Olaylarla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, tamamlanan işlemler sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, operasyonun bölgedeki satış kanallarını ve dağıtım ağını hedefleyen daha geniş kapsamlı çalışmalara işaret etti.

Operasyon, yerel güvenlik birimlerinin saha etkinliğini ve narkotik mücadeledeki koordinasyonunu ortaya koyarken, ele geçirilen miktar ve tutuklamalar bölgedeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik adımlar olarak değerlendirildi.

ŞÜPHELİLER, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ŞÜPHELİLER, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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