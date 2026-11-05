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Midyat devlet hastanesinden hafta sonu kbb polikliniği hizmeti

Midyat Devlet Hastanesi, 7-8 Kasım 2026 Cumartesi-Pazar 09.00-12.00 arası KBB mesai dışı polikliniği verecek; randevular ALO 182 veya MHRS'den alınacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Midyat devlet hastanesinden hafta sonu kbb polikliniği hizmeti

Midyat devlet hastanesinden hafta sonu kbb polikliniği:

Midyat Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma hedefiyle hafta sonu mesai dışı poliklinik uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda 7-8 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günleri, 09.00-12.00 saatleri arasında Kulak Burun Boğaz (KBB) branşında hasta kabulü yapılacak.

Hafta sonu polikliniğinde hizmet verecek uzman hekimler Dr. Oğulcan Önder ve Dr. Muhammet Buğra Öcal olarak açıklandı. Uygulamanın amacı, muayene ve tedavi hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hasta memnuniyetini artırmaktır.

randevu ve başvuru bilgileri:

Muayene olmak isteyen vatandaşlar randevularını ALO 182 hattı veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden oluşturabilecek. Hastane yetkilileri, randevuların önceden alınmasının bekleme sürelerini azaltacağını belirtti.

Midyat Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerine zamanında ve kolay erişimi sağlamak amacıyla benzer mesai dışı uygulamaları sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Hafta sonu polikliniği, acil olmayan başvuruların düzenli şekilde karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

KBB UZMANI UZM. DR. OĞULCAN ÖNDER

KBB UZMANI UZM. DR. OĞULCAN ÖNDER

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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