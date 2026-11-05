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Beyağaç'ta itfaiyeye moral turu: kaymakam Servet Haydari ekiplerle buluştu

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, ilçe itfaiye istasyonunu ziyaret edip personelle sohbet etti; müdahale kapasitesini dinleyip çalışanlara teşekkür etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beyağaç'ta itfaiyeye moral turu: kaymakam Servet Haydari ekiplerle buluştu

Beyağaç kaymakamı itfaiye istasyonunda incelemelerde bulundu

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, ilçede görev yapan itfaiye personeliyle bir araya gelerek istasyonun çalışmaları ve hazırlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret, ekiplerin saha koşullarına hazırlıklarını yerinde görmek ve personelle doğrudan iletişim kurmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaretin içeriği:

Haydari, itfaiye ekiplerinden yangınlara, afetlere ve diğer acil durumlara yönelik müdahale kapasitesi hakkında detaylı bilgi aldı. İstasyondaki incelemelerde ekiplerin hazır bulunuşluğu, görev dağılımları ve koordinasyon süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekiplerin rolü ve takdir:

Kaymakam Haydari, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması açısından itfaiye teşkilatının üstlendiği görevin önemine vurgu yaptı. Haydari, özveriyle çalışan personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi; ekiplerin moralinin ve hazırlık düzeyinin önemine dikkat çekti.

İTFAİYE ZİYARETİ BEYAĞAÇ KAYMAKAMI

İTFAİYE ZİYARETİ BEYAĞAÇ KAYMAKAMI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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