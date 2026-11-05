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Ata'nın sevdiği ezgilerle anma gecesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde 10 Kasım 2026'da sevdiği eserlerle ücretsiz bir anma konseri düzenleyecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ata'nın sevdiği ezgilerle anma gecesi

Denizli'de anma konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde anlamlı bir anma programı düzenliyor. Etkinlik, Atatürk'ün sevdiği eserlerin yorumlandığı özel bir konsere sahne olacak.

konser programı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin adlı konser programıyla izleyici karşısına çıkacak. Konseri, şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetecek ve koroda Atatürk'ün sevdiği unutulmaz eserler icra edilecek.

katılım ve bilet bilgileri:

Konser 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, ücretsiz e-biletlerini e-bilet.denizli.bel.tr adresinden temin edebilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu programla Atatürk'ün anısını yaşatmayı ve kamuoyunu bir araya getirmeyi hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ANMA PROGRAMI DÜZENLEYECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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