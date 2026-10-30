Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

Erdoğan'dan birlik mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında Türk dünyasının birliğine dikkat çekerek, aralarındaki uyumun korunmasının önemini öne çıkardı.

konuşmanın ana ekseni:

Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, Türk toplumları arasında dayanışma ve ortak iradenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmada öne çıkan cümlelerden biri olarak "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur" ifadesi tekrarlandı; bu vurgu, zirvenin birlik temalı gündemini özetledi.

zirvenin taşıdığı anlam:

Beştepe'de düzenlenen oturum, üyeler arasındaki siyasi ve kültürel bağların tazelenmesi ile iş birliği zemininin güçlendirilmesi açısından değerlendirildi. Erdoğan'ın mesajı, toplantıya katılan liderlere ve delegasyonlara birlik ve uyum çağrısı niteliğindeydi; söz konusu vurgu, gelecekteki ortak adımlar için siyasi iradenin önemine işaret etti.

Toplantı çerçevesinde yapılan bu ortak vurgu, Türk dünyasında çatışma ve çekişme yerine koordinasyon ve ortak hedefler doğrultusunda çalışma beklentisini pekiştirdi. Erdoğan'ın konuşması, zirvenin tonunu belirlerken, iştirak eden tarafların benzer ortak çıkarlar etrafında hareket etmesinin gerekliliğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur"