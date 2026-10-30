Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9817 +0,37%
Bist 10.933,32 -2,08%
Altın Gram 6.425,15 -0,74%
EUR/USD 1,1204 +0,21%
Brent Petrol 113,05 +2,03%
--°

Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde birlik çağrısı yaparak, ayrılık ve ihtilafa yer olmadığını vurguladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

Erdoğan'dan birlik mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında Türk dünyasının birliğine dikkat çekerek, aralarındaki uyumun korunmasının önemini öne çıkardı.

konuşmanın ana ekseni:

Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, Türk toplumları arasında dayanışma ve ortak iradenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmada öne çıkan cümlelerden biri olarak "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur" ifadesi tekrarlandı; bu vurgu, zirvenin birlik temalı gündemini özetledi.

zirvenin taşıdığı anlam:

Beştepe'de düzenlenen oturum, üyeler arasındaki siyasi ve kültürel bağların tazelenmesi ile iş birliği zemininin güçlendirilmesi açısından değerlendirildi. Erdoğan'ın mesajı, toplantıya katılan liderlere ve delegasyonlara birlik ve uyum çağrısı niteliğindeydi; söz konusu vurgu, gelecekteki ortak adımlar için siyasi iradenin önemine işaret etti.

Toplantı çerçevesinde yapılan bu ortak vurgu, Türk dünyasında çatışma ve çekişme yerine koordinasyon ve ortak hedefler doğrultusunda çalışma beklentisini pekiştirdi. Erdoğan'ın konuşması, zirvenin tonunu belirlerken, iştirak eden tarafların benzer ortak çıkarlar etrafında hareket etmesinin gerekliliğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saygılı, Bayraklı'daki depremzede ailelerin yeni konutlarını ziyaret etti
images

Sendikalar demokrasi ve altyapı yatırımlarının merkezinde
images

Mirziyoyev'ten Türk devletleri için seyahat, ticaret ve lojistikte çok taraflı a...
images

Güney Kafkasya’da kalıcı barış için iş birliği dönemine geçiş çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek