Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9817 +0,37%
Bist 10.933,32 -2,08%
Altın Gram 6.425,15 -0,74%
EUR/USD 1,1204 +0,21%
Brent Petrol 113,05 +2,03%
--°

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları

Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut başta olmak üzere Pazaryeri'ndeki sekiz gölet, sonbaharda yeşilden sarıya uzanan tonlarıyla ziyaretçileri cezbediyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları

Bilecik ormanlarında sonbaharın sessiz büyüsü

Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ve çevresindeki ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle yeşilden sarıya birçok rengin tonlarıyla kaplandı. Bölgedeki ağaçlar ve göletler, kentin gündelik yaşamından uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için sakin ve fotojenik bir ortam sunuyor.

göletler diyarında renk cümbüşü:

Sekiz gölete ev sahipliği yapan Pazaryeri, Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri ile sonbaharda yağlı boya tablolarını andıran manzaralar oluşturuyor. Özellikle gölet kıyıları, ağaçların yansımaları ve yumuşak ışıkla bütünleşen pastel tonlarla dikkat çekiyor.

ziyaretçi deneyimi ve fotoğrafçılığın cazibesi:

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, göletlerin çevresinde kamp kurarak veya kısa yürüyüşlere çıkarak bu mevsimin sunduğu huzuru deneyimliyor. Bozcaarmut Göleti, çam ağaçlarıyla çevrili yapısı ve sakin yüzeyiyle kentin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor ve ziyaretçilere dinlendirici anlar vaat ediyor.

BİLECİK ORMANLARINDA SONBAHARIN SESSİZLİĞİ RENKLERİN BÜYÜLÜ DÜNYASINDA YAŞANIYOR

BİLECİK ORMANLARINDA SONBAHARIN SESSİZLİĞİ RENKLERİN BÜYÜLÜ DÜNYASINDA YAŞANIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de iki park yeşil yol ile birbirine bağlanıyor
images

Çermik'te aniden bastıran sağanak iki menfez köprüyü yıktı
images

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor
images

Darıca'da parklar ve şehitlikler yeni çehresine kavuşuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek