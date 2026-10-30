Kadın bando takımı Pazaryeri'nde cumhuriyet coşkusunu yükseltti

fener alayı ve yürüyüş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yoğun katılımla gerçekleşti. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Bahattin Şeker Caddesi'nden hareket ederek kortej oluşturdu. Kortej, Çarşı Meydanı'na ulaştığında yürüyüşe katılanlar Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

gösteriler korteje renk kattı

Gecede sahne alan ekipler arasında Yenişehir Belediyesi Kadın Bando Takımı, Osmanlı Mehter Takımı ve Dabruka Ritim Ekibi yer aldı. Özellikle Bursa'nın Yenişehir ilçesinden gelen kadın bando ekibinin çaldığı marşlar ve performansı vatandaşlardan büyük ilgi gördü; izleyiciler korteje tempo tutarak eşlik etti. Osmanlı mehter takımının coşkulu yürüyüşü ve ritim ekibinin gösterileri de meydanı dolduranlardan uzun süre alkış aldı. Program, düzenlenen havai fişek gösterisiyle sona ererken, kutlama atmosferi doruğa çıktı.

başkanın mesajı ve katılımcılar

Program sonrası konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Cumhuriyetinizin 103'üncü yılında ilçemize yakışır uzun zamandır özlemle beklediğimiz bir fener alayı programı düşünüyorduk. Hemşerilerimiz bize genelde kadınlarımızdan çok istek geliyordu. Başkanım hep araçlarla konvoy halinde yapıyoruz bu fener alayını millet bando takımı eşliğinde yapalım demişlerdi. Bize bu vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bize vatan yapan tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, minnetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim bir daha bize o günleri, o acı günleri yaşatmasın. Biz her günümüzle umutla böyle bayram havasında geçsin diyorum hepinizin ayaklarına sağlık diyorum, sağ olun var olun, hoş geldiniz şeref verdiniz iyi ki geldiniz', dedi.

Fener alayına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Bayrak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hediye takdiminde bulundu.

'Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Kadın Bando Takımı geceye damga vurdu