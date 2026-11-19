DENEYAP atölyeleri gençlere hangi kapıları açıyor:

Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, gençleri bilim, mühendislik ve teknoloji üretimine hazırlayan kapsamlı bir eğitim fırsatı sunuyor. Seçme aşamalarını başarıyla geçen öğrenciler, program boyunca hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla donatılıyor.

Atölyelerde öğrenciler; tasarım, üretim, yazılım ve teknoloji odaklı projeler üzerinde çalışarak problem çözme, takım çalışması ve proje yönetimi becerilerini geliştiriyor. Bu yaklaşım, gençlerin öğrendiklerini gerçek dünyaya uygulamalarını sağlayan bir eğitim modelini öne çıkarıyor.

eğitim modeli ve süreç:

Programa kabul edilen öğrenciler, üç yıl boyunca süren bir eğitim yolculuğuna başlıyor. Bu süreçte teorik dersler uygulamalı atölye çalışmalarıyla pekiştiriliyor; katılımcılar kendi fikirlerini prototipe dönüştürebilecekleri ortamlarla destekleniyor. Üç yıllık eğitimi başarıyla tamamlayanlar mezuniyet sevincini yaşarken sektöre yönelik önemli bir birikim kazanmış oluyor.

başkanın değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine verdikleri önemi vurgulayarak, "Geleceğin güçlü Türkiye’sinin temelleri, bugün bilimle, teknolojiyle ve bilgiyle yetişen gençlerimizin ellerinde şekilleniyor. Bizler de gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri her türlü çalışmayı son derece önemsiyoruz. DENEYAP Teknoloji Atölyelerimiz, çocuklarımızın düşünmelerini, sorgulamalarını, araştırmalarını ve en önemlisi üretmelerini sağlayan çok kıymetli bir eğitim fırsatı sunuyor. Üç yıl boyunca devam eden bu eğitim süreci, gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında önemli bir birikim kazanmalarına katkı sağlıyor. Gençlerimizin, bilim ve teknolojiyle iç içe büyümelerini, kendi fikirlerini projelere dönüştürmelerini ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmalarını arzuluyoruz. Bu doğrultuda gençlerimizin yanında olmaya, onların eğitim ve gelişim yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak Pursaklar DENEYAP Atölyeleri, gençlere erken yaşta teknoloji üretme kültürünü kazandırmayı hedefleyen bir ekosistem sunuyor; katılımcılar hem bireysel yeteneklerini keşfediyor hem de ülkenin teknoloji odaklı geleceğine katkı verecek donanıma erişiyor.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ'NDE TEORİK BİLGİLERİNİ UYGULAMALI ÇALIŞMALARLA PEKİŞTİREN ÖĞRENCİLER; TASARIM, ÜRETİM, YAZILIM VE TEKNOLOJİ ODAKLI PROJELERLE KENDİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULUYOR. ÜÇ YILLIK EĞİTİM YOLCULUĞUNU BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İSE MEZUNİYET HEYECANI YAŞAYARAK GELECEĞE ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYOR.