yerli tasarım ve ulusal yarışmadaki başarı:

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik Ar-Ge Takımı, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda En İyi Sistem Mimarisi ödülünü kazandı. Organizasyona 1032 takım başvurmuş, raporlama aşamalarını geçen 42 finalist arasına kalan GAÜN ekibi, kendi tasarımlarıyla ürettikleri İHA ile jüri tarafından öne çıkarıldı.

yarışma görevleri ve ekip çalışması:

Yarışmada yer alan görevler arasında rakip hava araçlarına 5 saniye boyunca kilitlenme, hava savunma sistemlerinden kaçış algoritmaları ve QR kod okuma gibi testler bulunuyordu. Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Murat Soy, ekipte elektronik ve entegrasyon çalışmalarından sorumlu olduklarını belirtti ve görevlerin teknik gereksinimlerinin yüksek olduğunu vurguladı.

teknik mimari ve yerli donanım:

Soy, projede hazır sistemler yerine tamamen kendi geliştirdikleri yerli elektronik kartlar ve uçuş kontrol kartını kullandıklarını söyledi. Uçuş bilgisayarı ile motor sistemini ayrı güç modülleri ve pillerle besleyerek özgün bir sistem mimarisi kurduklarını ve bu mimari için yoğun Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

araç özellikleri ve hazırlık süreci:

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Sunullah Karadaş, ekip olarak yaklaşık bir yıldır yarışmaya hazırlandıklarını, üniversite atölyelerinde yaklaşık 4 yıldır proje geliştirdiklerini söyledi. Takımın tamamen kendi tasarımı olan İHA'sı 180 santimetre kanat açıklığı, 5 kilogram ağırlık ve 30 dakika uçuş süresi özelliklerine sahip; aracın telemetri menzili ise 40 kilometre olarak bildirildi.

zorlu koşullar ve ödülün etkisi:

Karadaş, yarışmanın yürütüldüğü dönemlerde özellikle Siirt'teki yüksek hava sıcaklığı ve sınırlı teknik imkanların ekibi zorladığını; buna rağmen görevleri yerine getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Geliştirdikleri özgün sistem mimarisinin hakemlerce ödüllendirilmesi, ekip için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Öğrenciler, çalışmalarını yerli teknoloji geliştirme ve mühendislik yeterliliklerini ilerletme hedefiyle sürdürdüklerini belirtti.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK AR-GE TAKIMI, TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN SAVAŞAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) YARIŞMASI'NDA GELİŞTİRDİĞİ YERLİ SİSTEM MİMARİSİYLE "EN İYİ SİSTEM MİMARİSİ" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI. ÖĞRENCİLER, KENDİ TASARLAYIP ÜRETTİKLERİ İHA İLE DİKKAT ÇEKTİ.