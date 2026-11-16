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KKTC temsilcisi İslamabad’da EİT masasında: Ertuğruloğlu konuşma yapacak

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslamabad’daki EİT 30. bakanlar toplantısına katıldı; aile fotoğrafı çekildi, konuşması bekleniyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

KKTC temsilcisi İslamabad’da EİT masasında: Ertuğruloğlu konuşma yapacak

KKTC delegasyonu EİT toplantısında:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantı, EİT Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar tarafından katılımcı heyetlerin karşılanmasıyla başladı.

karşılama ve aile fotoğrafı:

Karşılama töreninin ardından toplantıya katılan dışişleri bakanları ve heyet temsilcileri toplu aile fotoğrafı çektirdi. Ertuğruloğlu da fotoğrafta yer aldı; çekilen fotoğraf, toplantıya katılımın diplomatik görünürlüğünü pekiştiren bir an olarak kayda geçti.

beklenen konuşma ve diplomatik anlam:

Ertuğruloğlu’nun toplantı kapsamında katılımcılara hitaben bir konuşma yapması bekleniyor. Bu tür yüksek düzeyli platformlar, KKTC’nin bölgesel ilişkilerini sürdürmesi ve diplomatik temaslarını güçlendirmesi açısından önem taşıyor.

Toplantı protokolünde ev sahibi Pakistan’ın dönem başkanlığını üstlenen Muhammed Ishaq Dar’ın resmi karşılaması dikkat çekti. Resmi görüşmeler ve bakanların temasları ile toplantının çıktıları, yapılacak açıklamalarla netleşecek.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, PAKİSTAN’IN BAŞKENTİ İSLAMABAD’DA DÜZENLENEN EKONOMİK...

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, PAKİSTAN’IN BAŞKENTİ İSLAMABAD’DA DÜZENLENEN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 30. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI’NA KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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