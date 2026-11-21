Görüşme ve proje duyurusu:

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, duvarlarına yazdığı şiirlerle dikkat çeken Abdullah Güngör ile bir araya geldi. Görüşmede Güngör'ün yaşadığı sıkıntılar dinlendi ve ilçede şiirin görünürlüğünü artıracak somut adımlar paylaşıldı.

Başkan Bahadır, Abdullah’ın evinin bir bölümündeki duvarlardaki şiirlerin korunup halka açılacağını açıklayarak, bu alanın belediyeye ait bir sosyal tesiste aslına uygun biçimde yeniden oluşturulacağını bildirdi.

Projenin içeriği:

'Şiirin Evi' adı verilen çalışma kapsamında evin bir bölümü, duvarlarındaki şiirlerle birlikte sosyal tesiste aslına uygun olarak yeniden hayat bulacak. Ziyaretçiler burada şiirleri okuyabilecek, evin hikayesini öğrenebilecek ve Abdullah’ın üretimini yerinde görebilecek.

Bahadır, projenin daha geniş bir kapsama taşınacağını, isteyen apartmanların duvarlarında Abdullah’ın şiirlerine yer verileceğini ifade ederek, "Bir evin duvarlarına sığmayan duyguları şimdi bütün İstanbul’la buluşturmak istiyoruz" dedi.

Toplumsal etkisi:

Belediyenin hedefi, bu girişimle şiiri sokakla ve günlük yaşamla buluşturmak; gençlerin kitap okumaya, şiir yazmaya ve duygularını yazıyla ifade etmeye teşvik edilmesini sağlamak. Ayrıca 'Her Apartmanda Bir Şiir' çalışmasıyla mahalle ölçeğinde kültürel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje, bir evin duvarlarında başlayan kişisel bir anlatıyı mekanlaştırıp kamusal alana taşıyarak hem yerel belleği korumayı hem de şiirin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın ilerleyen dönemde benzer içeriklerle genişletilebileceğini belirtti.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DR. HAKAN BAHADIR, EVİNİN DUVARLARINI ŞİİRLERLE DOLDURAN ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ. BULUŞMADA ABDULLAH’IN YAŞADIĞI SIKINTILARI DİNLEYEN BAHADIR, "BİR EVİN DUVARLARINA SIĞMAYAN DUYGULARI ŞİMDİ BÜTÜN İSTANBUL’LA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ. HER APARTMANDA BİR ŞİİR ÇALIŞMASIYLA, İSTEYEN APARTMANLARIN DUVARLARINDA ABDULLAH’IN ŞİİRLERİNE YER VERİLECEK" DEDİ.