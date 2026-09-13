Dokuma 2. etap için ortak akılla kent planlaması başlıyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz öncülüğünde, Antalya'nın merkezinde yıllardır atıl durumda kalan Dokuma 2. Etap alanının geleceğini belirlemek için katılımcı yönetim modeli hayata geçirildi. Proje çizilmeden önce karar alma sürecinin merkezine ortak akıl anlayışı yerleştirildi; meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve diğer kent paydaşları aynı masada buluştu.

katılımcı süreç nasıl işleyecek:

Kepez Belediyesi, süreci iki aşamalı bir yaklaşımla kurguluyor. İlk aşamada kurumlar ve uzmanlarla yapılan toplantılarla alanın taşıdığı potansiyel, riskler ve öncelikler belirlendi. İkinci aşamada ise doğrudan Antalyalıların görüşleri alınacak; bunun için hazırlanacak anketlerle halka "Dokuma 2. Etap'ta ne görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltilecek. Belediye, bu adımın projenin sahiplenilmesini ve kararların meşruiyetini güçlendireceğini vurguluyor.

alanın dönüşümünde hedeflenen öncelikler:

Dokuma 2. Etap sadece yeni yapılaşmanın adresi olarak görülmüyor. Kepez Belediyesi, alanı kamusal kullanım için düzenlemeyi; sosyal yaşamı güçlendiren, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan, ekonomik hareketlilik yaratan, yeşil ve erişilebilir alanlar içeren bir kent mekânı haline getirmeyi amaçlıyor. Proje, farklı yaş gruplarını bir araya getirecek, çevreyle uyumlu çözümler üretecek ve Dokuma'nın taşıdığı kültürel ile endüstriyel mirası koruma önceliğini sürdürecek şekilde planlanacak.

şeffaflık, hesap verebilirlik ve örnek model:

Süreç boyunca şeffaflık ve hesap verebilirlik temel ilkeler olarak tanımlandı. Hangi ihtiyaçlardan yola çıkıldığı, hangi görüşlerin değerlendirildiği ve alınan kararların dayandığı veriler kamuoyuyla paylaşılacak. Projelendirme ve uygulama aşamalarında açık ihale, denetlenebilir süreçler ve katılımcı mekanizmalar esas alınacak. Bu yaklaşımın Dokuma 2. Etap'ı yalnızca mekânsal bir dönüşüm projesi olmaktan çıkarıp, yöntem ve yönetim anlamında da Antalya ve Türkiye için örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

Belediye, Dokuma 2. Etap'ın planlamasında "Önce Antalya konuşacak. İhtiyaçlar belirlenecek. Vizyon ortaya konulacak. Sonra proje çizilecek" anlayışını benimsiyor. Nihai hedef, estetik ve teknik açıdan başarılı olmasının yanı sıra halkın sahiplendiği, Kepez'in geleceğine kalıcı değer katan ortak bir eser ortaya koymak.

Son sözün Antalyalılarda olacağı vurgusuyla süreç, katılımcı, hesap verebilir ve yerel ihtiyaçlarla uyumlu bir şekilde ilerlemeye hazırlanıyor.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ