Kömüryakan’da sabah ritüeli

Bitlis merkeze 16 kilometre uzaklıktaki, yaklaşık 52 hanenin bulunduğu Kömüryakan köyünde, küçük bir okulun kapısı her sabah beş öğrenci için açılıyor. Kömüryakan Köyü Aşağı Mahalle İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Melike Abalı, 2023 yılında buraya atandı ve köydeki görevinde dördüncü yılını geçiriyor. Abalı, her sabah dolmuşla okuluna ulaşıp sınıfın sobasını yakarak çocuklar için sıcak bir ortam hazırlıyor.

ilk günün hatırası:

Abalı, köy okuluna ilk gelişini unutmadığını söylüyor. O gün etrafa bakıp birçok soruyla dolu olduğunu, çocukların kendisine merakla baktığını ve birbirlerini tanımaya çalıştıklarını ifade ediyor. Zamanla o ilk heyecanın yerini aidiyet aldı; köyün ritmini, kimlerin hangi saatte tarlaya gittiğini veya ineğini otlatmaya çıktığını öğrendiğini anlatıyor. Bu süreç, öğretmenin köy yaşamına kök salmasını sağladı.

sınıfta aile sıcaklığı:

Sınıf sadece 5 öğrenci barındırsa da aralarındaki bağ güçlü. Abalı, öğrencileriyle neredeyse bir aile olduklarını, ders sırasında çocukların bazen kendisine "anne" veya "baba" diye seslendiğini belirtiyor. Bu yakınlık, eğitim sürecini akademik bilgilerden daha fazlasına dönüştürüyor; çocukların paylaşma, sorumluluk alma ve doğayla ilişki kurma alışkanlıkları da öğrenimin parçası oluyor.

Öğretmenin tanımladığı ilişki, tek taraflı bir bilgi aktarımından ziyade karşılıklı öğrenmeyi içeriyor. Abalı, öğrencilerin temiz kalplerinin ve samimi yaklaşımlarının kendisine her gün yeni şeyler öğrettiğini vurguluyor. Bu küçük sınıfta verilen emek, çocukların geleceğe bakışını ve yaşam becerilerini şekillendiriyor.

belgesel ve eğitim anlayışı:

Melike Abalı’nın köy okulundaki yaşamı ve öğrencileriyle kurduğu bağ, Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 dakikalık bir belgesele konu oldu. Belgesele Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yer verildi; akademik eğitimin yanı sıra çocukların doğayla bağ kurması, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğrenmeleri ile yetkin ve erdemli insan yetiştirme anlayışı işlendi.

Belgesel ve Abalı’nın pratiği, köy okullarında yapılan işin yalnızca ders anlatmaktan ibaret olmadığını gösteriyor. Bir öğretmenin düzenli sorumluluğu, sobanın sağladığı sıcaklık kadar somut olmasa da öğrencilerin yaşamına dokunan büyük bir etki yaratıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken Melike Abalı’nın hikâyesi, Türkiye’nin farklı köşelerindeki benzer fedakârlıkları hatırlatıyor. Küçük bir sınıfta yanan soba, bazen beş çocuğun büyük umutlarının ilk kıvılcımı olabiliyor; bu kıvılcım ise öğretmenin düzenli, sevgi dolu çabasıyla besleniyor.

BİTLİS'TE KÖY OKULUNDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN MELİKE ABALI, HER SABAH DOLMUŞLA ULAŞTIĞI OKULUNDA SOBASINI YAKARAK 5 ÖĞRENCİSİNİ GELECEĞE HAZIRLIYOR