ara tatilin sona ermesi ve dönüş:

Edirne genelinde uygulanan birinci dönem ara tatilinin (16-20 Kasım) sona ermesiyle birlikte, 23 Kasım Pazartesi günü okullar yeniden öğrenci sesleriyle doldu. Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, tatil sonrası ilk ders heyecanını yaşarken eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam etti.

Tatil sürecine hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı buldu. Bu süre zarfında öğrenciler ders yoğunluğuna ara verip aileleriyle vakit geçirdi, dinlendi ve çeşitli etkinliklerle tatil dönemini değerlendirdi.

öğrenci ve öğretmen sayıları:

Edirne’de eğitim gören toplam 54 bin 492 öğrenci bugün sınıflarında yer aldı. Aynı zamanda il genelinde görev yapan 5 bin 197 öğretmen de ara tatilin ardından eğitim sürecine devam ediyor.

Öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmaları, Eğitim Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütüldü. Bu uygulama sayesinde öğretmenler tatil döneminde de mesleki gelişim faaliyetlerini sürdürebildi.

dönem takvimi ve geleceğe bakış:

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, planlandığı üzere 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacaklar.

İkinci dönem ara tatilinin 8-12 Mart 2027 tarihlerinde uygulanacağı duyurulurken, eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Ara tatilin bitmesiyle okul bahçeleri ve koridorlar yeniden hareketlendi, eğitim yılı planlandığı şekilde sürdürülüyor.

EDİRNE'DE BİR HAFTALIK ARA TATİLİN SONA ERMESİYLE 54 BİN 492 ÖĞRENCİ YENİDEN DERS BAŞI YAPTI. SABAH SAATLERİNDE OKULLARINA GELEN ÖĞRENCİLER, TATİL SONRASI İLK DERS HEYECANINI YAŞARKEN EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ.