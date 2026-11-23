Emekli hocadan öğrenciye yeni rota:

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı’nda yıllarca görev yaptıktan sonra 65 yaşında emekli olan Öğretim Görevlisi Ahmet Değer Tütenk, geçen yıl meslek hayatını geride bırakıp yeni bir sayfa açtı. 35 yıllık akademik geçmişin ardından gelen emeklilik ona geleneksel Türk sanatlarına yönelme fırsatı verdi.

Bu ilgi doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren Tütenk, özel yetenek sınavını da başarıyla geçerek Amasya Üniversitesi Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne kayıt yaptırdı. Kayıtlarda üniversitenin AA001 sicil numaralı akademisyeni olarak yer alan Tütenk, bu defa öğrencilik kimliğiyle kampüse dönmüş oldu.

Neden geleneksel sanatlar?:

Tütenk, alaylı olarak öğrendiği uygulamalardan hareketle daha sistemli eğitim almak istediğini söylüyor. Kendi ifadeleriyle: "Ahşap yakma ve hat gibi sanatları alaylı olarak öğrenmiştim. Şimdi burada mektepli olacağım. Benim yaşımda olup da yeniden üniversiteye giren hoca var mıdır? Bilmiyorum. En yaşlısı herhalde benimdir."

Evli ve iki çocuk babası olan Tütenk, yıllardır hocalık yaptığı için kampüste kimi zaman kapıların ona açıldığını, pek çok kişinin onu hâlen "hoca" diye tanıdığını belirtiyor. Sınıf arkadaşlarının da ona "Ahmet Hoca" diye hitap etmesi, yeni öğrencilik rolüyle eski öğretmenlik kimliğinin iç içe geçtiğini gösteriyor.

Meslektaşlardan ve öğrencilerden gelen tepkiler:

Uzun yıllardır tanıdığı bir dostu olan Öğretim Görevlisi Resul Köseoğlu, Tütenk’in öğrenci olması hakkında "Ahmet Hoca’nın yeni açılan fakültede öğrenci olduğunu duyduğumda şaşırmadım. Okumayı seven diridir. Ondan böyle bir şeyi beklerdim. Çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum" diyerek destek verdi.

35 yıl boyunca sınavlarda salon başkanlığı yapan meslektaşları arasında yer alan Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Özgen ise, "Çalışkanlığıyla tanınan hocamızın ikinci ismi Değer’dir. Bu durumuyla da bizim için değerli bir örnektir" sözleriyle Tütenk’in adını örnek gösterdi.

Ahmet Değer Tütenk ise öğrenmenin yaşla sınırlanamayacağını vurgulayarak, "Eğitimin, öğrenmenin yaşı yok. Öğrenmek insana yaşama sevinci veriyor" diyor. Tütenk’in hikâyesi, akademik yaşamın sonlanmasının ardından bile kişisel gelişim ve yeni hedefler için adım atmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Üniversitede 65 yaşına kadar hocalık yaptı, 66'sında öğrenci oldu: "Öğrenmenin yaşı yok"