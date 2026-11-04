Birecik'te güvenlik devri: polisten kapsamlı huzur uygulaması

Birecik'te geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından ilçe genelinde kapsamlı bir asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamanın amacı, huzur ve güvenliği sağlamak ile suç unsurlarının önüne geçmek olarak açıklandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler özellikle Merkez Mahallesi üzerinde yoğunlaştırıldı ve uygulamaya Yunus Timleri de katıldı. Ekipler şüpheli araç ve kişiler üzerinde durdurma ve arama işlemleri gerçekleştirdi, araçtaki şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulamayı Birecik İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Telli de sahada takip etti.

ele geçirilen maddeler ve ekip çalışması:

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, kesici aletler, sopalar ve tehlike arz eden çeşitli materyaller ele geçirildi. Ekiplerin koordineli çalışması ve sahadaki etkin denetimleri, operasyonun en dikkat çekici yönleri arasında gösterildi.

Yunus Timleri özellikle sokak denetimlerindeki hızlı müdahaleleriyle öne çıktı ve ilçede güvenlik algısının güçlendirilmesine katkı sağladı.

vatandaş memnuniyeti ve denetimlerin süreceği vurgusu:

Polis ekiplerinin uygulaması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı; vatandaşlar güvenlik güçlerinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BİRECİK'TE HUZUR UYGULAMASI