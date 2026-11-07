Birecik'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Abdulkadir Görür (26) idaresindeki motosiklet ile plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kazadan etkilenen sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ilk olarak Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

tedavi ve soruşturma:

Hastanede ilk müdahalesi yapılan sürücünün durumu ağır olduğu gerekçesiyle tedaviye devam edilmek üzere Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akabinde yaralının yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu belirtilirken, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin netleşmesi için görgü tanıkları ve kamera kayıtlarının incelendiğini bildiriyor.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI