Festivalin izinde tarsus sokaklarında tarih ve ritim buluştu

5. Uluslararası Tarsus Festivali kortejle açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, kent merkezinde düzenlenen renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin sloganı 'Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde' korteje katılan binlerce vatandaşın ilgisini çekerken, Aznakay Parkı'ndan Yarenlik Alanı'na uzanan rotada sokaklar adeta bir şenlik alanına dönüştü.

kortej ve açılış töreni:

Kortej, belediye bandosu, maskotlar ve farklı toplulukların katılımıyla yürüdü; balkonlardan ve caddelerden eşlik edenleri de kapsayan coşku dikkat çekti. Yürüyüşün ardından Yarenlik Alanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde uluslararası toplulukların dans gösterileri ve kortejin enerjisini sürdüren etkinlikler sahne aldı. Program, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseriyle devam ederek katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

belediye yetkililerinin mesajı:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, törende yaptığı konuşmada Vahap Seçer’in selamlarını ileterek festivalin başlattığı hizmetleri sürdüreceklerini vurguladı: "Alnımız ak, başımız dik! Emaneti sahibine teslim edeceğimiz güne kadar bize düşen görev, onun başlattığı hizmetleri aynı sorumlulukla sürdürmek, bu kentin birliğine ve kardeşliğine sahip çıkmaktır." Genç, festivalin Tarsus’un tarihini ve kültürel mirasını dünyaya tanıtma açısından önemine dikkat çekti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e festivalin kente kazandırılmasındaki öncülüğü için teşekkür etti ve organizasyonun kent adına taşıdığı değeri vurguladı. Konuşmaların ardından sahne performansları ve konserle festivalin ilk günü tamamlandı.

festivale dair değerlendirme:

Belediye yetkilileri, festivalin sadece kültürel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda kent ekonomisine pozitif katkı sağladığını belirtti. Genç, "Bu 3 gün boyunca esnafımızın yüzü gülsün, üreticimiz kazansın, Tarsus’un ekonomisi canlansın istiyoruz. Tarsus kazansın, Mersin kazansın" diyerek festivalin bölgesel etkilerine işaret etti. Katılımcılar ve ziyaretçiler kortej, gösteriler ve konserlerle Tarsus’un tarihî dokusuyla sanatın birleştiği bir deneyim yaşadı.

Festivalin ilerleyen günlerinde panel, atölye ve gastronomi etkinlikleri gibi programların da yer aldığı duyuruldu; kortejle açılan bu beşinci yıl organizasyonu, kentin kültürel markası olarak öne çıkmaya devam ediyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ, BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI. RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN KORTEJİN ARDINDAN YARENLİK ALANI’NDA AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENİRKEN, FESTİVALİN İLK GÜNÜ DANS GÖSTERİLERİ VE KONSERLE DEVAM ETTİ.