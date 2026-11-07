Pendik'te kovalama sonrası sürücüye 770 bin 381 TL ceza ve 60 gün men

Pendik'te kovalama sonucu ağır idari yaptırım

Pendik ilçesinde 7 Kasım 2026 tarihinde gece yarısı gerçekleşen trafik denetiminde, polisin dur ihtarına uymayan bir sürücünün yakalanmasıyla sonuçlanan kovalamaca sonrası idari ve adli işlemler başlatıldı. Olayda sürücünün çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım 2026 saat 00.25 sıralarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde yürüttükleri trafik denetimi sırasında bir aracı durdurmak istedi. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine ekipler takibe geçti. Kovalamaca Sülüntepe Mahallesi'nde bir cadde üzerinde sona erdi ve araç durduruldu. Yapılan kimlik ve evrak kontrollerinde sürücünün M.Ç. (28) olduğu tespit edildi.

Uygulanan cezalar ve işlem:

Polis incelemesinde sürücü hakkında; dur ihtarına uymamak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, çekme belgeli araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, uygun ışık donanımı bulundurmamak, makas atmak, ters yönde seyretmek, drift yapmak, kornası bozuk veya teknik şartlara aykırı araç kullanmak ve ses sistemiyle ilgili kuralları ihlal etmek suçlarından toplam 770 bin 381 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç, trafik düzenlemeleri gereğince 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yakalanan sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Pendik’te polisten kaçan sürücüye 770 bin 381 TL ceza