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Erzurum'da kar çilesi erken başladı: Akçur Geçidi'nde Tortum yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da gece başlayan yoğun kar nedeniyle Akçur Geçidi'ndeki Erzurum-Tortum kara yolu kapandı; çok sayıda sürücü ve yolcu yolda mahsur kaldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da kar çilesi erken başladı: Akçur Geçidi'nde Tortum yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Gece saatlerinde etkisini artıran kar, kent merkezinde başlayıp yüksek kesimlerde daha yoğun olarak devam etti. Erzurum-Tortum kara yolu üzerindeki Akçur Geçidi mevkisinde kar yağışı sonrası ulaşım durma noktasına geldi ve araçlar ilerleyemez hale geldi.

Yolun kapanması ve mahsur kalanlar:

Akçur Geçidi'nde kapanan yol nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Araçtaki sürücüler ve yolcular, ilerleyemeyince beklemek zorunda kaldı; bölgede zor anlar yaşandı ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler bekleyişi gösterdi.

Bölgede gözlenen etkiler:

Yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü, kara yolunda ilerleme güçleşti. Vatandaşlar ve sürücüler olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik akışının normale dönmesi için kar yağışının etkisinin azalması gerektiği görüldü.

Yaşanan bu gelişmeler, bölgedeki ulaşımın kış şartlarına hazırlıklı olmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşların benzer durumlarda tedbirli hareket etmeleri ve araçlarında gerekli donanımı bulundurmaları gerektiği dikkat çekti.

ERZURUM&#039;DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ERZURUM-TORTUM KARA...

ERZURUM'DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ERZURUM-TORTUM KARA YOLUNUN AKÇUR GEÇİDİ MEVKİSİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELİRKEN, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ YOLDA KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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