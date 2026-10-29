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Birinci basamakta güçlendirme: Erzurum’da aile hekimlerine güncel eğitim

Erzurum'da ekim ayında 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı' tamamlandı; aile hekimlerine astım ve KOAH tanı, takip ve tedavi eğitimi verildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Birinci basamakta güçlendirme: Erzurum’da aile hekimlerine güncel eğitim

Eğitim programı tamamlandı:

Erzurum’da Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yürütülen Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı, ekim ayı boyunca düzenlenen oturumların ardından başarıyla tamamlandı. Program, Bakanlık vizyonu olan Koruyan Sağlık ve Geliştiren Sağlık çerçevesinde birinci basamak yetkinliklerini artırmaya odaklandı.

Klinik odak: astım ve KOAH:

Eğitimde toplumda sık görülen kronik solunum yolu hastalıkları olan astım ve KOAH tüm yönleriyle ele alındı. Amaç, birinci basamakta görev yapan aile hekimlerinin bu hastalıklarda erken tanı koyma, hastayı etkin biçimde takip etme, doğru klinik değerlendirme yapma ve uygun tedavi planlarını uygulama becerilerini artırmaktı. Kursiyer hekimlere vaka değerlendirme, izlem protokolleri ve gerektiğinde üst basamağa yönlendirme süreçleri konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Program boyunca uygulamalı yaklaşımlar ve klinik karar destek süreçleri üzerinde durularak, birinci basamakta sürdürülebilir hasta izlem sistemi kurmanın önemi vurgulandı. Ayrıca pratik önerilerle hastaların takibinin düzenli yürütülmesi ve yaşam kalitesinin korunmasına yönelik yöntemler paylaşıldı.

Akademik destek ve sonraki adımlar:

Eğitimin tamamlanmasının ardından yayımlanan teşekkür mesajında, programa bilimsel ve teorik altyapı sağlayan kurumlar takdir edildi. Açıklamada, "Eğitimci olarak destek sunan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Şehir Hastanesi’nin akademik ekibine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, güncel bilimsel bilgiler ışığında aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edeceğini ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik eğitim programlarını farklı konu başlıklarıyla sürdürmeyi planladığını belirtti. Program, yoğun katılımla gerçekleşti ve ekim ayında tamamlanan son oturumlarla sona erdi.

ERZURUM’DA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA...

ERZURUM’DA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK PLANLANAN "TANIDAN TEDAVİYE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR EĞİTİM PROGRAMI" BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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