Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Birkaç saatte yıllık yağışın üçte biri düştü: İstanbul’da 200 milimetreyi aşan sağanak

İstanbul’da bir günde 200 milimetreyi aşan yağış, kentin yıllık yağışının yaklaşık üçte birinin tek güne düşmesine yol açtı; uzmanlar bütünleşik afet yönetimi uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Birkaç saatte yıllık yağışın üçte biri düştü: İstanbul’da 200 milimetreyi aşan sağanak

İstanbul’da olağan dışı yoğun yağış

İstanbul’da son sağanak bir günde 200 milimetreyi aşan yağışla kayda geçti. Kentin yıllık ortalama yağışı yaklaşık 600 milimetre olurken, bir günde düşen bu miktar yıllık yağışın yaklaşık üçte birine karşılık geldi. Bu veri, Türkiye’nin en yağışlı bölgelerinden Doğu Karadeniz’de sıkça taşkınlara yol açan yağış seviyeleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bulundu.

Uzmanlar, İstanbul’da ölçülen değerlerin Doğu Karadeniz’de taşkınlara neden olan birçok olayda görülen değerlerin üzerinde ya da benzer seviyede olduğunu belirtiyor. Örneğin Türkiye’nin en fazla yağış alan noktalarından Artvin Hopa’da 2015 yılında kaydedilen yaklaşık 280 milimetreye yakın yağış örneğiyle kıyaslandığında İstanbul’da da buna yakın şiddette yağışlar görüldü.

uzman değerlendirmesi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, İstanbul’un yıllık yağış ortalamasının yaklaşık 600 milimetre olduğunu vurgulayarak, "İstanbul’un yıllık yağış ortalaması 600 milimetre iken yılda yağacak yağışın 3’te 1’ini bir günde gördük" dedi. Ersoy, bunun dikkat çekici olduğunu ve Doğu Karadeniz’de taşkınlara neden olan birçok yağış olayında dahi 200 milimetrenin altında değerler görüldüğünü hatırlattı.

Ersoy ayrıca ülke genelindeki sel ve taşkın olaylarına ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkemizde burası taşkın bölgesi burası heyelan burası deprem bölgesi diye ayırmaya gerek yok ulusal yaklaşımlarla ’ülkemiz bir afet bölgesi’ diyerek tüm afetleri bütünleşik olarak değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

yağışların lokal dağılımı ve etkileri:

Ersoy, İstanbul’daki yağışların kent genelinde homojen dağılmadığına dikkat çekti. Kentin kuzeyinde yer alan Beykoz’da yağış miktarının 200 milimetreyi aşmasına karşın Üsküdar çevresinde yağışın görülmediğini belirterek, "Bu yağışı İstanbul’un Avrupa yakasının güneyi almadı. O kadar lokal yağışları görüyoruz ki Beykoz yağış miktarı 200 milimetreyi geçerken Üsküdar çevresinde yağış yoktu" dedi.

Uzman, iklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca ani yağışlar şeklinde değil, aynı zamanda çok lokal alanlarda yoğunlaşan yağışlar olarak da ortaya çıktığını vurguladı ve ani, şiddetli yağışların dere yataklarını kapatmış yerleşim alanlarına verdiği zararlara dikkat çekti. Bu çerçevede Ersoy, mantalite değişikliğinin ve bütüncül afet yönetiminin gerekliliğini öne çıkardı.

Bu olay, kent ve ülke ölçeğinde planlama, erken uyarı sistemleri ve riskli alanlardaki yerleşime ilişkin politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, yerel farklılıkları gözeten, bütünleşik bir afet yönetimi yaklaşımının önemine işaret ediyor.

KTÜ HEYELAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. HAKAN ERSOY

KTÜ HEYELAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. HAKAN ERSOY

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin geçim kaynağı oldu
images

Sakarya ağzında çamurlu su, Karadeniz'in mavi tonlarını ayırdı
images

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin düzenli gelir kaynağına dö...
images

Doğu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı

Gıda krizine karşı adalet, teknoloji ve yerel bilgeliğe ihtiyaç var

81 ilde eş zamanlı uygulama: 912 aranan şahıs yakalandı

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin geçim kaynağı oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi