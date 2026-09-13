Birlik ve eğitim vurgusu: Erzurum'da başarıya yolculuk programı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Erzurum'da düzenlenen "Başarıya Yolculuk: Erzurum Eğitim, Kültür ve Başarı Programı", gençlerin başarılarının öne çıkarıldığı ve kent yöneticilerinin bir araya geldiği bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

program ve hedefleri:

Etkinlik, gençlerin eğitim sürecine dikkat çekmeyi ve başarılarını kamuoyuyla paylaşmayı amaçladı. Programda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile genç katılımcılar arasında sıcak bir buluşma gerçekleşti; organizasyonda sivil toplum temsilcileri de yer aldı.

başkanın mesajı:

Başkan Sekmen konuşmasında, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran genç kardeşlerimizle bir araya geldik; onların heyecanına ve mutluluğuna ortak olduk." sözleriyle gençlerin çabalarını övdü. Sekmen, Türkmen kardeşlerle ilişkinin önemine dair şu vurguyu yaptı: "Aynı tarihin, aynı kültürün ve aynı medeniyetin evlatları olarak Türkmen kardeşlerimizle aramızdaki bağ, sınırları aşan kadim bir kardeşlik hukukudur."

Başkan ayrıca, gönül coğrafyasındaki kardeşlerle dayanışmayı sürdürme ve gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olma taahhüdünü yineledi: "Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasının sonunda Sekmen, gençlerin gayret ve başarılarını yürekten tebrik ederek, program vesilesiyle Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Erzurum İl Başkanı Yaşar Yasin'e teşekkür etti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ BİLİM ERZURUM’DA "BAŞARIYA YOLCULUK: ERZURUM EĞİTİM, KÜLTÜR VE BAŞARI PROGRAMI" DÜZENLENDİ.