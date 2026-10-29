Yaşlı merkezlerinde cumhuriyet coşkusu: Odunpazarı Belediyesi'nin 29 Ekim buluşmaları

Odunpazarı yaşlı bakım merkezlerinde 29 Ekim coşkusu:

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü kentin farklı noktalarındaki programlarla karşılarken, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı merkezlerde düzenlenen etkinlikler de dikkat çekti. Koca Çınar Yaşam Merkezi ile Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi sakinleri, 29 Ekim kutlamalarında bir araya gelerek bayram sevincini yaşadı.

Koca Çınar'da tiyatro ve balo sahnede:

Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezinde düzenlenen programda sakinler için hazırlanan piyes, Cumhuriyet’in anlamına ve tarihsel önemine dikkat çekti. Piyesin ardından gerçekleştirilen baloda merkez müdavimleri bir araya gelerek hem eğlendi hem de bayramın ortak coşkusunu paylaştı. Etkinlikler, katılımcıların sosyal olarak aktif kalmalarını sağlayan ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir atmosfer oluşturdu.

Lütfü Yüksel'de birlik ve Atatürk sevgisi vurgusu:

Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezinde yapılan kutlamada ise merkezin kıdemli sakinleri Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü birlik, beraberlik ve Atatürk sevgisiyle karşıladı. Programda Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi sıkça vurgulandı ve katılımcılar bayramın anlamını birlikte paylaştı.

Her iki merkezdeki etkinlikler, Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının yaşlı yurttaşların toplumsal yaşama katılımını artırmayı amaçladığını ortaya koydu. Merkezlerde düzenlenen piyes, balo ve söyleşiler, hem duygusal bağları güçlendirdi hem de Cumhuriyet değerlerinin farklı kuşaklar arasında canlı tutulmasına katkı sağladı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan bu tür çalışmalar, yaş almış yurttaşların yalnızlaşmasını önlemeye, dayanışmayı teşvik etmeye ve ortak hafızayı canlı tutmaya hizmet ediyor. 29 Ekim etkinlikleri, Cumhuriyet’in 103’üncü yılı vesilesiyle kent genelinde yürütülen programların bir parçası olarak büyüklerin toplumsal bağlarını güçlendirdiğini bir kez daha gösterdi.

BELEDİYENİN ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KOCA ÇINAR YAŞAM MERKEZİ İLE LÜTFÜ YÜKSEL YAŞLI BAKIM MERKEZİ'NİN MÜDAVİMLERİ DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GELDİ. İKİ MERKEZDE AYRI AYRI GERÇEKLEŞTİRİLEN KUTLAMALARDA CUMHURİYET COŞKUSU VE ATATÜRK SEVGİSİ ÖN PLANA ÇIKTI.